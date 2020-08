Mira el tráiler de La mexicana y el güero con Itatí Cantoral y Juan Soler La nueva telenovela de Televisa se estrena en México el lunes 17 de agosto. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Televisa se alista para el estreno de La mexicana y el güero, la primera telenovela de la empresa que será estrenada en plena pandemia de coronavirus. La ficción, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Itatí Cantoral y Juan Soler, comenzará a transmitirse en México el 17 de agosto a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. A poco más de una semana para su estreno, la producción de Nicandro Díaz dio un adelanto a través de las redes sociales de lo que será este melodrama en el que también participan Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Nora Salinas, Eleazar Gómez, Julio Camejo e Irán Castillo, entre un gran elenco. Esta historia repleta de amor, humor y ambición se centra en Andrea (Itatí), una bella estafadora, y Tyler (Soler), un millonario idealista que regresa a México en busca de su familia biológica después de que su madre adoptiva muere y le deja la consigna de volver a su lugar de origen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea, haciéndose pasar por su hermana biológica, aprovecha la situación para conformar una divertida familia ficticia que tiene como único objetivo quedarse con los millones del güero. Lo que no está en sus planes es la atracción que empieza a surgir entre ambos y que poco a poco se convertirá en amor. La telenovela marca el debut en Televisa de Gala Montes, quien da vida a la hija del personaje que interpreta Itatí. "Creo que hemos hecho una bonita conexión. Nos parecemos mucho en ciertas cosas y además ella es una mujer sumamente carismática, a donde llega te hace reír, entonces no es que haya mucha tensión en el set. De repente estás haciendo una escena con ella y te cuenta un chiste", compartía sobre su mamá ficticia la que fuera hija de El señor de los cielos en una reciente entrevista con People en Español.

