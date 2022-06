La mexicana y el güero toca fondo frente al récord de audiencia de La casa de los famosos El reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego registró este martes su dato de audiencia más alto de la temporada tras la polémica expulsión de Niurka Marcos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Jimena Gállego y Héctor Sandarti de La casa de los famosos; Juan Soler e Itatí Cantoral de La mexicana y el güero | Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Las audiencias del prime time de la televisión hispana han dado un vuelco en las últimas semanas, siendo Telemundo la gran beneficiada. La cadena hispana ha logrado arrebatarle a Univision el liderazgo entre las 7 y las 9 p. m., hora del Este, con su exitoso reality show La casa de los famosos, y está a punto de conseguirlo también a las 10 de la noche. El programa que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego no ha dejado de sumar televidentes desde su estreno. Esta semana, coincidiendo con la expulsión de Niurka Marcos, el reality show registró su dato de audiencia más alto de la temporada tras congregar este martes 21 de junio frente a la pantalla de Telemundo a casi 1 millón y medio de televidentes (P2+). 1,456,000 (P2+) telespectadores, para ser más exactos, siguieron la gala posterior a la eliminación de la polémica vedette cubana, el récord de audiencia de la temporada. "Anoche nuestro show volvió a romper su propio récord de audiencia. Esto solo nos anima a dar lo mejor cada día para seguir entreteniendo a un público cada día más exigente. En nombre de las más de 300 personas que hacen posible La casa de los famosos gracias, gracias, gracias", compartió este miércoles su conductor a través de su cuenta de Instagram. La mexicana y el güero toca fondo Mientras que el reality show de Telemundo sigue creciendo en audiencia, la telenovela de Univision que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler continúa perdiendo televidentes. La mexicana y el guero Itatí Cantoral y Juan Soler, protagonistas de La mexicana y el güero | Credit: TELEVISAUNIVISION El melodrama que se transmite a las 8 p. m., hora del Este, en competencia directa con La casa de los famosos, tocó fondo este martes tras caer por primera vez por debajo del millón de televidentes –967 mil para ser más exactos–, su dato de audiencia más bajo hasta la fecha. Mi fortuna es amarte, la más vista Univision mantiene su liderazgo a las 9 p. m., hora del Este, donde la telenovela Mi fortuna es amarte casi dobla en audiencia al drama de la competencia, Amor valiente (Telemundo). Susana González David Zepeda y Susana González, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISAUNIVISION 1.Mi fortuna es amarte (Univision): 1,594,000 (P2+) 2.Amor valiente: 901 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El duelo entre ambas cadenas hispanas se iguala a las 10 p. m., hora del Este, donde Univision gana por la mínima a Telemundo con su bioserie El último rey: el hijo del pueblo. 1.El último rey (Univision): 1,017,000 (P2+) 2.Infiel (Telemundo): 986 mil (P2+) Fuente de las audiencias: Nielsen NPM (06/21/2022)

