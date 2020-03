Conoce al elenco de la nueva telenovela de Televisa La mexicana y el güero El melodrama que protagonizará Itatí Cantoral comenzará a grabarse el 30 de marzo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además de Imperio de mentiras, cuyas grabaciones iniciaron esta semana en México con Angelique Boyer y Andrés Palacios como protagonistas, Televisa cocina una nueva telenovela que promete dar de qué hablar. Se trata de La mexicana y el güero, un melodrama clásico con tintes de comedia que tendrá como triángulo protagónico a Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, quien regresa a la televisora a 6 años del final de Lo que la vida me robó. En esta telenovela que produce Nicandro Díaz Itatí interpretará a Andrea, una mujer que planea un golpe maestro; Juan será Tyler Somers, un hombre puro y honesto dedicado a labores agrícolas; mientras que Luis Roberto dará vida a René, un hombre sagaz, seductor y hábil en los negocios. Image zoom Juan Soler, Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán “Es una telenovela donde una mujer mexicana se enamora por avatares del destino de un hombre que nació en Estados Unidos pero que se crió toda su infancia con puro mexicano”, contaba días atrás Soler en una entrevista para el canal Tlnovelas. Esta será la segunda telenovela en la que trabajarán juntos Itatí y Juan pues hace casi 20 años compartieron algunas escenas en el melodrama de Televisa Sin pecado concebido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Itatí tiene una carrera envidiable para muchas de las actrices de México y sé que va a poner su profesionalismo al servicio de esta historia. Tengo muchas ganas de trabajar con ella”, reconocía el actor de origen argentino en otra entrevista para Televisa Espectáculos. La telenovela contará con la participación de la primera actriz mexicana Jacqueline Andere, quien ha dejado huella en exitosos melodramas como Soy tu dueña y La madrastra, entre otros. Image zoom Jacqueline Andere Otros actores que están confirmados para formar parte del elenco de este proyecto son Julio Camejo, Irán Castillo, Eleazar Gómez, Jackie Sauza y Nora Salinas, entre otros. Image zoom Julio Camejo, Irán Castillo, Eleazar Gómez, Jackie Sauza y Nora Salinas La mexicana y el güero iniciará grabaciones el próximo 30 de marzo y contará con locaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Canadá. El estreno de la ficción está previsto para el segundo semestre de 2020. Advertisement

Close Share options

Close View image Conoce al elenco de la nueva telenovela de Televisa La mexicana y el güero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.