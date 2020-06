La mexicana y el güero inicia sus grabaciones en medio de la pandemia La telenovela protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler grabó sus primeras escenas este martes en los foros 10 y 15 de Televisa San Ángel bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo estaba listo para que en marzo comenzara a grabarse en México La mexicana y el güero, el nuevo melodrama de Televisa que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, pero la irrupción de la pandemia de la COVID-19 trastocó los planes de producción del melodrama. La crisis sanitaria originada por la imparable propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 obligó a retrasar hasta nuevo aviso la fecha de inicio de sus grabaciones. Este lunes, tras dos meses de larga espera, el productor Nicandro Díaz por fin pudo poner en marcha la maquinaria de su nuevo melodrama en los foros 10 y 15 de Televisa San Ángel, donde su elenco se dio cita para comenzar a darle forma a la historia. Image zoom Itatí Cantoral estuvo presente en el primer día de grabaciones de La mexicana y el güero Cortesía TELEVISA Justo antes de que se grabara la primera escena, la producción realizó una ceremonia de bendición impartida por el padre Pedro Rocha en la que estuvo presente su elenco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siguiendo el protocolo de prevención frente a la Covid-19 que tienen que seguir ahora a rajatabla todas las producciones de Televisa, tanto los actores como el equipo técnico realizaron su trabajando portando en todo momento el cubrebocas y respetando las medidas de seguridad. Image zoom Elenco de La mexicana y el güero recibe la bendición Cortesía TELEVISA Entre los actores que estuvieron presentes, además de sus protagonistas, se encontraban Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Patricio Castillo, Nora Salinas, Gala Montes, Laura Vignatti y Rodrigo Abed. Image zoom El padre Pedro Rocha realizó una bendición en los foros 10 y 15, previo al inicio de grabaciones de La mexicana y el güero Cortesía TELEVISA La mexicana y el güero es un melodrama con toques de comedia que narra la historia de Andrea Ibarrola (Itatí), una estafadora profesional que se entera de que Tyler Somers (Juan), un millonario norteamericano, sufre por el fallecimiento de su madre adoptiva, quien en su lecho de muerte le pide que busque a su madre biológica en México. Andrea aprovechará esa situación para intentar estafarlo armando una familia falsa. Pero no contaba con enamorarse. La telenovela se estrenará próximamente por Las Estrellas a las 8:30 de la noche.

Close Share options

Close View image La mexicana y el güero inicia sus grabaciones en medio de la pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.