La mexicana y el güero, los entresijos de la nueva telenovela de Univision contados por su productor Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION La cadena hispana estrena este martes 31 de agosto a las 8 p. m, hora del Este, La mexicana y el güero, historia que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler. Su productor ejecutivo, Nicandro Díaz, cuenta a People en Español los pormenores de esta comedia con tintes melodramáticos que se grabó en México en el año 2020 en plena pandemia. Empezar galería Se aleja de lo convencional La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION "En ese momento Televisa estaba viviendo una administración que apostaba a situaciones menos tradicionales dentro de lo que es el género, entonces esa particularidad tiene esta historia", cuenta Nicandro Díaz sobre la historia que produjo en el año 2020 en México con las actuaciones protagónicas de Itatí Cantoral y Juan Soler. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Producto divertido La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION La telenovela, subraya el también productor de éxitos como Destilando amor y Amores verdaderos, "no es una historia del todo convencional, aunque sí tiene algunos elementos tradicionales". "Entonces yo seguí la pauta que se me marcó en ese sentido y quedó un producto divertido, colorido, simpático, melodramático en momentos también". 2 de 7 Ver Todo La pandemia La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION La historia se grabó en 2020 en plena ola de la pandemia, por lo que "estábamos todos asustados enfrentándonos a lo desconocido", rememora Nicandro. "Yo creo que el equipo fue muy valiente –no me refiero nada más al talento artístico sino el equipo de producción, el equipo técnico– porque estábamos enfrentándonos a algo desconocido y pues te enterabas nada más de gente que se enfermaba, de gente incluso que se iba. Hubo personas que perdieron la vida, no en nuestro equipo, pero sí en la empresa –gente que incluso había trabajado con nosotros en otras telenovelas–; entonces siempre estaba esa zozobra de qué iba a pasar. El miedo estaba presente si de repente habías estado con alguien que resultó que estaba contagiado". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Lucha contra el COVID La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION "Hubo un momento que se enfermaron también gente del elenco, varios, entonces eso implicaba parar las grabaciones, ver con quien contabas, estar haciendo pruebas continuamente... Fue difícil", se sincera. "Aunque ahorita todavía existe el covid y pues llegó para quedarse ya con las vacunas la perspectiva es otra, al menos ya no te mueres". 4 de 7 Ver Todo Difícil elección La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION Nicandro comparte que para el personaje protagónico masculino de esta historia "tuvieron varias posibilidades" sobre la mesa, "pero cuando entablé comunicación con Juan de inmediato dije: 'Es él'. Y ya como que todas las dudas se desvanecieron". 5 de 7 Ver Todo Ambiente de trabajo La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION En cuanto al ambiente de trabajo, el productor señala que "en general fue muy bueno, muy divertido". "En una producción siempre se vive de todo un poquito, hubo uno que otro momento tenso por ahí; pero si no es así es que no estás haciendo televisión. En realidad predomina 100% lo positivo y aquellos momentos pequeñitos que hubo alguna situación por ahí ya eso ya quedó atrás y además fue muy poquito". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Te lo vas a perder? La mexicana y el guero Credit: TELEVISAUNIVISION No dejes de ver el estreno de La mexicana y el güero este martes 31 de mayo a las 8 p. m., hora del Este, por Univision. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

