Eleazar Gómez y Sian Chiong, la nueva pareja gay de Televisa Los actores mantendrán una relación amorosa como Diego y Sebastián dentro de la telenovela La mexicana y el güero que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo lunes 17 de agosto se estrenará en México La mexicana y el güero, el nuevo melodrama con tintes de comedia de Televisa que encabezan Itatí Cantoral y Juan Soler. Esta divertida historia abordará diferentes tramas con personajes de lo más diferentes entre sí que tienen un denominador común: hacer creer a Tyler (Soler) que son una familia de verdad como parte de un plan maestro que pone en marcha la estafadora Andrea (Cantoral) con el fin de robarle su fortuna. Entre esas tramas se encuentra la protagonizada por los actores Eleazar Gómez y Sian Chiong, quienes mantendrán una relación amorosa dentro de la telenovela, convirtiéndose así en la nueva pareja homosexual de Televisa tras Aristemo (Mi marido tiene más familia), Juliantina (Amar a muerte) y Miguelandro (Cuna de lobos). Image zoom Sian Chiong y Eleazar Gómez Cortesía TELEVISA (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la historia, Chiong interpretará a Diego Torres, un joven atractivo, carismático y responsable que acepta abiertamente su homosexualidad y su noviazgo con Sebastián de la Mota (Gómez), un destacado cirujano plástico. Sus problemas de pareja se agudizan cuando comienza a trabajar para Andrea, fungiendo como ‘novio’ ficticio de su hija Katya (Gala Montes), quien se encapricha en tener una verdadera relación de noviazgo, lo que genera conflictos con Sebastián. Image zoom Sian Chiong es Diego en La mexicana y el guero Cortesía TELEVISA De origen cubano, Sian se dio a conocer en México el año pasado como parte del elenco de la serie de Televisa Juntos el corazón nunca se equivoca que transmitió Univision. Eleazar, quien es un rostro muy conocido en el mundo de las telenovelas, dará vida por su parte a Sebastián, un cirujano plástico que no ha tenido el valor de confesarle a su madre, quien lo educó de forma estricta y convencional, que es homosexual. Image zoom Eleazar Gómez es Sebastián en La mexicana y el guero Cortesía TELEVISA La llegada de Katya a la vida de Diego afectará seriamente la relación con su novio.

