El esperado beso gay que nunca llegó en Televisa La ausencia de un beso en la pareja conformada por Sian Chiong y Ferdinando Valencia durante el final de La mexicana y el güero generó críticas a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los últimos años, la inclusión en las telenovelas de personajes homosexuales ha sido algo notorio. Desde Mi marido tiene más familia hasta Te acuerdas de mí, pasando por Amar a muerte y Cuna de lobos, entre otras; Televisa ha introducido en sus melodramas historias de amor de lo más diversas que han contado con el respaldo del público. Sin embargo, el trato que estas historias suelen recibir dentro de la ficción en comparación con las tramas de amor heterosexuales no termina de ser el mismo. Al menos ese es el sentir general que se puede palpar en las redes sociales tras la emisión el pasado domingo del último capítulo de la telenovela La mexicana y el güero, historia protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler que incluyó una trama de amor homosexual protagonizada por los actores Sian Chiong y Eleazar Gomez primero y más tarde Ferdinando Valencia, quien entró en sustitución de Eleazar. A pesar de que los personajes eran pareja desde un inicio de la historia, la telenovela llegó a su gran final sin llegarse a ver el esperado beso entre ambos, algo que sí se pudo ver en el resto de parejas heterosexuales del melodrama; lo que generó, sin duda, gran indignación y malestar entre el público a través de las redes sociales. Image zoom Escena de la telenovela La mexicana y el guero | Credit: Instagram La mexicana y el guero "¿Y el beso?", "Todo muy lindo pero ¿y el beso?", "¿Y el beso? Se la pasaron besándose con mujeres en toda la novela y se supone que eran pareja y ni un solo beso, decepción total", se puede leer entre los cientos de mensajes que invadieron las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una opinión que también comparten varios trabajadores de la empresa mexicana, como el reconocido periodista y conductor de Televisa Espectáculos Ricardo Escobar. "Se avanza en las novelas mexicanas para mostrar amores gays. Sin embargo aún nos falta. Si en La mexicana y el güero hay besos entre parejas heterosexuales, debería ser igual en parejas homosexuales. Igualdad para una sociedad equitativa", escribió en Twitter Escobar. Cabe mencionar que People en Español trató de ponerse en contacto con la producción de Nicandro Díaz, que fue la encargada de producir la telenovela, para conocer su punto de vista respecto a esta polémica generada en redes, pero no obtuvimos respuesta.

