La madrastra de Victoria Ruffo versus La madrastra de Aracely Arámbula: ¿quién es quién? Con Aracely Arámbula como protagonista, Univision estrena el próximo lunes 17 de octubre una nueva versión de la exitosa historia que estelarizó Victoria Ruffo hace más de tres lustros. Relacionamos los 22 actores que participaron en La madrastra del año 2005 con los que integran ahora el elenco de esta exitosa historia de origen chileno. ¿Quién es quién? Victoria Ruffo- Aracely Arámbula Aracely da vida a Marcia Cisneros, una hermosa mujer que al morir sus padres queda al cuidado del Padre José, quien se convierte en un padre sustituto para ella. Después conoce a Esteban, de quien se enamora y se casa. Ambos procrean dos hijos: Hugo y Lucía. En esa etapa de su vida es noble, generosa, tolerante, dulce, amable y dispuesta a sobrellevar, por amor, el rechazo de Lucrecia e Inés, las hermanas de Esteban. La sentencian injustamente a 35 años de prisión por un asesinato que no cometió. Esteban, al suponer que Marcia lo engañaba, la abandona en una cárcel en Palma de Mallorca, España. Al conseguir la libertad anticipada, Marcia regresa a México convertida en una elegante y guapa mujer madura para reencontrarse con sus hijos, pero ellos creen que su madre murió. Marcia luchará para recobrar a su familia y demostrar su inocencia. César Évora- Andrés Palacios Andrés interpreta a Esteban Lombardo, un hombre que proviene de una familia rica. Se enamora a primera vista de Marcia, con quien se casa a pesar de las diferencias sociales y económicas, convirtiéndose en un esposo amoroso y un hombre de familia. Pero todo cambia cuando su esposa es acusada de un asesinato. Creyéndola culpable la abandona y regresa a México decidido a cerrar ese capítulo en su vida. Ana Layevska- Ana Tena Ana se adentra en la piel de Lucía Lombardo, la hija de Marcia y Esteban, una joven rebelde, caprichosa y de carácter fuerte que sufre la ausencia de su madre."El hecho de que no tenga una madre presente sí le pesa y se va a notar desde el capítulo 1, cómo la ausencia de su madre forja su carácter". Mauricio Aspe- David Caro David da vida a Hugo Lombardo, el hijo de Marcia y Esteban, un joven guapo e irresponsable al que le gusta estar de fiesta y gastar el dinero de su padre a manos llenas. Resiente la constante presión de su padre, quien establece unas expectativas muy altas que Hugo nunca cumple. Mike Biaggio- Emiliano González Emiliano da vida a Rafael Lombardo, un joven que siempre ha creído que es hermano de Hugo y Lucía, pero en realidad no lo es. Es muy inteligente, introvertido, con poco carácter, noble y generoso. Desde niño padece esclerosis múltiple, lo que le provoca diversos síntomas que le han impedido tener una vida normal. No sabe qué estudiar ni a qué dedicarse porque su expectativa de vida es corta. Por su enfermedad, Inés y Esteban lo sobreprotegen. Jacqueline Andere- Marisol del Olmo Marisol interpreta a Lucrecia Lombardo, la hermana mayor de Esteban. Fuerte y dominante, se ha convertido en la dueña y señora de la casa. Impone sus reglas a todos. Pero detrás de esa aparente moralidad, esconde un secreto. Margarita Isabel- Isadora González Isadora da vida a Inés Lombardo, la hermana menor de Esteban. Noble, sensible, sumisa, de carácter débil e imprudente, le guarda gran resentimiento a Lucrecia, pero al mismo tiempo le tiene temor. Intenta ser una madre sustituta para sus sobrinos, pero por su carácter débil siempre la ignoran. Eduardo Capetillo- Sebastián Fouilloux Sebastián se adentra en la piel de Omar Escalante, un joven guapo, serio, inteligente, trabajador y responsable, como Nicolás, su padre. Al morir Rebeca, su madre, se va a vivir a casa de su padrino Esteban, a quien considera un padre, convirtiéndose en hermano de cariño de Hugo, Lucía y Rafael. Estudió administración de empresas en la mejor universidad, con el apoyo de Esteban. Tras terminar la carrera, se convirtió en su brazo derecho en la empresa. Mariana Ríos- Julia Urbini Julia interpreta a Celia Núñez, una joven bonita, noble, trabajadora y con deseos de superación, quien es hija de Francisco y Cándida. Por sus carencias económicas, Celia estudió un curso de Informática y gracias al Padre José, entró como secretaria en la empresa de Esteban. José Luis Reséndez- Cristopher Valencia Cristopher da vida a Pablo Núñez, un joven ingenuo, sencillo, tímido y de nobles sentimientos que no terminó la carrera de veterinaria por tener que trabajar para cooperar con los gastos de la casa. Su hermana Celia consigue que le dé clases de Filosofía Oriental a Lucía, aunque no tiene idea del tema. Pablo acepta el trabajo a pesar de que no le gusta tener trato con gente rica. Con lo que Pablo no cuenta es que Lucía es una chica caprichosa y voluntariosa que le hace ver su suerte. Michelle Vieth- Carmen Muga Carmen se adentra en la piel de Alba Bermejo, quien de joven se enamoró de un tipo que terminó prostituyéndola y obligándola a robar. Se hace muy amiga de Marcia en prisión, aunque Alba la ve como a una segunda madre. René Strickler- Juan Martín Jáuregui Juan Martín interpreta a Bruno Tejada, un hombre seductor, culto y ambicioso que se casa con Florencia para mantener las apariencias y seguir gozando de una vida de lujos tras despilfarrar la fortuna que heredó de sus padres. Ha vivido de la generosidad de Esteban, quien lo invitó a ser socio de su empresa desde el inicio y es el encargado de las relaciones públicas. Sabine Moussier- Martha Julia Martha Julia da vida a Florencia Linares, la esposa de Bruno, quien vive enamorada de Esteban desde la adolescencia. Guillermo García Cantú- Marco Treviño Marco se adentra en la piel de Donato Rivas, un abogado maquiavélico y sin escrúpulos que siempre le ha tenido envidia a Esteban. Se casa con Emilia buscando apellido y fama. Junto con Bruno, ha construido un lucrativo negocio de videos pornográficos. Con tal de mantener su negocio en la oscuridad, es capaz de cualquier cosa. Cecilia Gabriela- Cecilia Gabriela Cecilia Gabriela interpreta a Emilia Zetina, una mujer ambiciosa, fría y calculadora que mueve sus piezas para conseguir lo que quiere. Ana Martín- Montserrat Marañón Montserrat se adentra en la piel de Cándida Núñez, una mujer noble, dicharachera y católica que adora a su esposo Francisco y a sus hijos Celia y Pablo. Tiene constantes discusiones con Francisco por su irresponsabilidad y por sus mentiras. Está convencida de que Tortuga es una mala influencia para su marido. Arturo García Tenorio- Ricardo Fastlicht Ricardo interpreta a 'Pancho', el esposo de Cándida, un hombre noble que miente constantemente para cubrir su irresponsabilidad y su afición por el juego y las apuestas. Carlos Bonavides- Eduardo España Eduardo España da vida a 'El Tortuga', un hombre simpático, encantador y generoso que sueña con hacerse millonario jugando a la lotería o apostando en un casino clandestino. Patricia Reyes Spíndola- Epy Vélez Epy interpreta a Violeta Pardo, una mujer muda de nacimiento, sumisa y servicial que desde muy jovencita es empleada de Santino. Martha Julia- Denia Agalianou Denia interpreta a Paula Ferrer, una mujer tan ambiciosa como su tía Emilia que pretende casarse con Esteban por su fortuna. Sergio Mayer- Adrián Di Monte Adrián se adentra en la piel de Álvaro González, hijo de 'El Tortuga', un hombre guapo y cuerpo atlético que se dedica a seducir mujeres para sacarles su dinero. Joaquín Cordero- Juan Carlos Barreto Juan Carlos Barreto da vida al Padre José Jaramillo, un sacerdote que ha sido como un padre para Marcia.

