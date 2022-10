La madrastra versus Infiel: así le fue en audiencia al estreno de la telenovela de Univision El melodrama protagonizado por Aracely Arámbula aterrizó este lunes en el prime time de Univision frente al final del drama turco de Telemundo Infiel: historia de un engaño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula regresó este lunes a la pantalla de Univision como protagonista de la nueva versión de La madrastra, historia que hace más de tres lustros estelarizó con gran éxito Victoria Ruffo. "Los 120 capítulos que vieron fueron maravillosos porque a mí me encantó la historia de Vicky [Ruffo], pero ahora viene modernizada y viene hacia esta época actual. Está contada con todas las cosas actuales: tecnología, historias y momentos que viven los personajes hacia esta época", contaba la actriz mexicana días atrás en una entrevista con People en Español. El melodrama que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) promedió durante su primer capítulo 1,175,000 televidentes (P2+) y 488 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. Aracely Aracely Arámbula y Andrés Palacios en una escena de La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent La telenovela midió fuerzas en su estreno contra el final del drama turco de Telemundo Infiel: historia de un engaño, que sedujo en sus 2 horas de emisión a 1,142,000 televidentes (P2+). Cansu Dere Cansu Dere en una escena de Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO El estreno de la nueva versión de La madrastra se quedó lejos de ser la emisión más vista en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana el pasado 17 de octubre. Ese lugar fue para La herencia: un legado de amor. El melodrama protagonizado por Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes también son pareja en la vida real, logró congregar frente a la pantalla de Univision a 1,641,000 televidentes (P2+) de 8 a 9 p. m., hora del Este. Michelle Michelle Renaud y Matías Novoa en una escena de La herencia (Univision) | Credit: Mezcalent Una cifra muy similar a la que registró la nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision transmite justo una hora después, de 9 a 10 p. m., hora del Este. La historia que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli obtuvo este lunes uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha tras promediar 1,615,000 televidentes (P2+). Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli en una escena de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: Mezcalent El tercer lugar del ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana lo ocupó La rosa de Guadalupe, también de Univision, que sedujo a 1,292,000 televidentes (P2+) de 7 a 8 p. m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madrastra narra la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada a pagar por un crimen que no cometió. En el proceso de ser sentenciada a 35 años, pierde su único sistema de apoyo ya que su esposo Esteban (Andrés Palacios) la considera una asesina y se divorcia de ella. Veinte años después, un abogado reabre el caso y logra liberar a Marcia antes de tiempo. Ella regresa a México con la intención de limpiar su nombre y construir una relación con sus hijos, quienes creen que su madre murió.

