Aracely Arámbula llevaba mucho tiempo queriendo protagonizar La madrastra. "Es una historia que desde hace mucho tiempo cuando estaba en Corazón salvaje me decía mi Chava Mejía [productor] que yo iba a hacer esta historia y mira ahora de la mano de Carmen [Armendáriz, productora]. En algún momento dije 'me gustaría hacerla' y cuando me llamaron dije 'no puede ser, o sea llegó para mí' y no me resistí a decir que sí porque sé que es un melodrama donde tenía que llorar bastante, pero me gusta mucho actuar, me apasiona mucho y es una gran historia que también la hizo mi Vicky preciosa. Victoria Ruffo me dio mi patada de buena suerte, así que esperemos que nos vaya tan bien como a ella".