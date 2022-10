La madrastra y La reina del sur 3 no se verán las caras en el prime time de la televisión hispana El esperado duelo por la audiencia que muchos veían venir entre ambas producciones, una de Univision y otra de Telemundo, finalmente no llegará a ver la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula; Kate del Castillo | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo La semana del 17 de octubre aterrizarán en el prime time de la televisión hispana dos ambiciosas historias con un mismo denominador común: una mujer víctima de la injusticia como protagonista que no descansará hasta limpiar su nombre y recuperar a sus hijos. Hablamos de la nueva versión de La madrastra y la tercera temporada de La reina del sur, dos de los estrenos más esperados del año en materia de ficción. La primera saldrá al aire por la pantalla de Univision, mientras que la segunda se apoderará del horario de máxima audiencia de Telemundo después de que hace 2 años su segunda temporada terminara como el programa número 1 en su horario, sin importar el idioma. Pese a ello, las ficciones no se verán las caras. Contrario a lo que muchos creían que sucedería, la nueva versión de La madrastra y La reina del sur 3 no medirán fuerzas en el prime time de la televisión hispana. El esperado duelo por la audiencia que muchos veían venir entre ambas producciones finalmente no llegará a ver la luz. Kate del Castillo Kate del Castillo en las grabaciones de La reina del sur 3 | Credit: Telemundo Con el estreno de La reina del sur 3 programado desde hace semanas a las 9 p. m., hora del Este, resultaba lógico pensar que Univision optaría por emitir la historia protagonizada por Aracely Arámbula en su misma franja horaria para intentar debilitar, en la medida de sus posibilidades, el regreso de Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo. Pero no será así. La nueva versión de La madrastra no solo llegará un día antes que La reina del sur 3, el lunes 17 de octubre para ser más exactos –la superserie de Telemundo se estrena el martes 18–, sino que pasará a ocupar una franja horaria distinta, en su caso de 10 a 11 p. m., hora del Este. Aracely Aracely en una escena de La madrastra | Credit: Mezcalent ¿Contra quién competirá entonces La reina del sur 3? La historia protagonizada por Kate del Castillo tendrá como competencia directa la nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision transmite desde principios de septiembre. La madrastra, en cambio, medirá fuerzas con el drama turco El fuego del destino (Telemundo), que pasará e emitirse a las 10 p. m., hora del Este, con la llegada de La reina del sur 3. Más sobre La madrastra La telenovela cuenta la historia de Marcia (Arámbula) una mujer que es sentenciada a pagar por un crimen que no cometió. En el proceso pierde su sistema de apoyo ya que su esposo Esteban (Andrés Palacios) la considera una asesina. Veinte años después, un abogado reabre el caso y logra liberar a Marcia antes de tiempo. Ella regresa a México con la intención de limpiar su nombre y construir una relación con sus hijos, quienes creen que su madre murió. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: TELEVISAUNIVISION Más sobre La reina del sur 3 La tercera temporada del galardonado drama comienza cuatro años después del final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA. La reina del sur Kate del Castillo en las grabaciones de La reina del sur 3 | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de un dramático escape, Teresa se involucra en una nueva e inesperada alianza, arriesgando su vida en un recorrido por toda América Latina y atacando a la DEA de una manera que nadie se atrevió a imaginar. Las posibilidades de supervivencia son pocas. La decisión de luchar es absoluta. Finalmente, Teresa puede ver la meta que tanto anhela, dejar su pasado atrás para limpiar su nombre y vivir una vida en paz junto a su hija.

