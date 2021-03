Close

La hija del embajador versus Buscando a Frida: ¿quién ganó? El primer duelo por la audiencia entre la recién estrenada telenovela turca y el drama de suspenso de Telemundo tuvo un claro ganador. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ficción turca regresó este martes al prime time de Univision con el estreno de La hija del embajador, una nueva historia de amor protagonizada por Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan de Amor eterno, y Engin Akyürek, el recordado Kerim de ¿Qué culpa tiene Fatmagül? La telenovela promedió durante su primer capítulo 1,334,000 televidentes totales (P2+), lo que llevó a la cadena hispana a liderar su franja horaria de emisión frente al drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida, que se tuvo que conformar con 947,000 televidentes (P2+). 10PM 1.La hija del embajador: 1,334,000 (P2+) 2.Buscando a Frida: 947,000 (P2+) "Me entusiasma que nuestra serie tenga una audiencia latinoamericana en Univision. Por más que La hija del embajador parezca ser una historia local (de Anatolia), tiene el potencial de captar una audiencia universal", expresaba días antes del estreno Engin en una entrevista con People en Español en la que invitaba al público a no poderse la telenovela. Image zoom Engin y Neslihan, protagonistas de La hija del embajador | Credit: UNIVISION El melodrama, no obstante, se quedó lejos de alcanzar el magnífico dato de audiencia que registró justo un día antes en su misma franja horaria el final de la ficción brasileña Dulce ambición, que congregó frente a la pantalla de Univision a 1,736,000 televidentes (P2+). La más vista Con Claudia Álvarez y David Zepeda entre su elenco protagónico, Vencer el desamor se coronó el martes una vez más como la telenovela más vista de la televisión hispana. Image zoom Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzzurro | Credit: TELEVISA El melodrama de Televisa producido por Rosy Ocampo que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este, sedujo a 1,692,000 televidentes (P2+), encabezando así el ranking de los programas más vistos de la televisión hispana en horario de máxima audiencia. Top 3 1.Vencer el desamor: 1,692,000 (P2+) 2.La rosa de Guadalupe: 1,529,000 (P2+) 3.Te acuerdas de mí: 1,352,000 (P2+) Mas sobre La hija del embajador La hija del embajador narra la historia de Nare, la hija del embajador, y Sancar, el hijo de un leñador, quienes se conocen y enamoran de niños. En el transcurso de 12 años solo se ven durante las vacaciones de verano, pero no dejan de recordarse a diario. Con el tiempo, debido a la presión familiar, deciden casarse en secreto. La noche de bodas, sin embargo, Nare desaparece repentinamente, sin dejar rastro alguno. Image zoom La hija del embajador | Credit: UNIVISION Sancar retoma su vida y se vuelve a casar y nuevamente en su noche de bodas el destino entra en juego cuando Nare vuelve a aparecer con un secreto que les cambiará la vida para siempre. A pesar de todo, ¿estos amantes podrán reanudar su amor épico?

