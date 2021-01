Close

Primeras imágenes de La hija del embajador, la nueva telenovela turca de Univision Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: UNIVISION Protagonizada por la inolvidable Nihan de Amor eterno, Neslihan Atagül, el melodrama aterrizará en el prime time hispano en marzo. Empezar galería Se acerca Image zoom Credit: UNIVISION "Regresan tus protagonistas favoritos en una historia de amor sin límites". Así comenzó a promocionar Univision el inminente estreno de su nueva ficción turca, La hija del embajador, un apasionante melodrama que promete llenar las noches de la cadena hispana de mucha pasión e intriga, como lo logró en su día Amor eterno, telenovela que hizo explotar el boom de las telenovelas turcas en Estados Unidos. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio De regreso Image zoom Credit: UNIVISION El melodrama cuenta con la actuación protagónica de la actriz turca Neslihan Atagül, quien enamoró recientemente al público hispano en la piel de Nihan, la inolvidable heroína de Amor eterno. 2 de 10 Applications Ver Todo Su personaje Image zoom Credit: UNIVISION En esta nueva historia, Neslihan interpreta a Nare, la hermosa hija de un embajador que se enamora desde niña de Sancar, el hijo de un humilde carpintero. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Nuevo galán Image zoom Credit: UNIVISION El también protagonista de ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, el actor turco Engin Akyürek, acompaña a Neslihan en esta telenovela como su pareja en la ficción. 4 de 10 Applications Ver Todo Éxito de audiencia Image zoom Credit: UNIVISION Grabada en escenarios de Turquía, el melodrama se estrenó en su país de origen a finales de 2019 y aún continúa al aire con gran éxito de audiencia. 5 de 10 Applications Ver Todo Dos temporadas Image zoom Credit: UNIVISION La ficción cuenta hasta ahora con dos temporadas. La segunda se sigue emitiendo en Turquía. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más datos Image zoom Credit: UNIVISION En su emisión original se emite un capítulo por semana y cada episodio supera las dos horas de duración. 7 de 10 Applications Ver Todo El nuevo Kemal Image zoom Credit: UNIVISION En la piel de Sancar, Engin promete robarse los corazones del público hispano, como en su día lo hiciera el irresistible Kemal de Amor eterno. 8 de 10 Applications Ver Todo ¿Te la vas a perder? Image zoom Credit: UNIVISION La hija del embajador cuenta con todos los ingredientes para cautivar al público. ¿La verás? 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Muy pronto La telenovela se estrena próximamente por Univision. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Primeras imágenes de La hija del embajador, la nueva telenovela turca de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.