¡Primera imagen! 'Sancar' presume a la nueva protagonista de La hija del embajador El actor turco Engin Akyürek se dejó ver por primera vez en compañía de la nueva protagonista de la telenovela tras la inesperada salida de Neslihan Atagül. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque a la épica historia de amor encabezada por Nare (Neslihan Atagül) y Sancar (Engin Akyürek) aún le queda mucho camino por recorrer en la televisión hispana de Estados Unidos –la telenovela apenas se estrenó el 2 de marzo por la pantalla de Univision–, La hija del embajador (Univision) hace ya varias semanas que dejó de tener en su emisión en Turquía, su país de origen, a Neslihan como su protagonista femenina principal. Atagül, que abandonó meses atrás las grabaciones del melodrama debido a un problema de salud, motivó la entrada de una nueva actriz protagónica en la historia, Tuba Büyüküstün, quien trabajó hace varios años con Engin en otra exitosa producción turca, Kara Para Aşk. Engin se dejó ver recientemente en compañía de Tuba a través de las redes sociales en la que es su primera imagen oficial como la nueva pareja protagónica de La hija del embajador. En la imagen, que ha revolucionado por completo a los seguidores de la telenovela turca, aparece Sancar abrazado a Mavi (Tuba) mientras esta posa su mano sobre el rostro del galán. La hija del embajador Image zoom Engin y Tuba, nueva pareja protagónica de La hija del embajador | Credit: Instagram Sefirin Kizi Se trata del nuevo póster oficial del melodrama tras la salida de Neslihan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La llegada de Tuba a la historia tiene divididos a los fans de La hija del embajador en Turquía, lo que se refleja en los comentarios que inundan las publicaciones de la telenovela en Instagram, donde las comparaciones entre una y otra actriz no se han hecho esperar. "Nare estaba mirando a Sancar y Mavi está mirando hacia abajo", comentó una seguidora en relación a la manera en la que aparece el nuevo personaje protagónico femenino en la nueva imagen promocional del melodrama en comparación con la manera en la que aparecía Neslihan. La hija del embajador Image zoom La hija del embajador Image zoom Left: Engin y Tuba en La hija del embajador | Credit: Instagram Sefirin Kizi Right: Engin y Neslihan en La hija del embajador | Credit: Instagram Sefirin Kizi La hija del embajador se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

