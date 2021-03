Close

La hija del embajador pierde fuerza Vencer el desamor lideró este lunes una vez más el ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija del embajador, la nueva telenovela turca que Univision estrenó el pasado martes 2 de marzo en horario estelar, está lejos de repetir, al menos de momento, el éxito de su antecesora, Amor eterno. El drama protagonizado por Neslihan Atagül y Engin Akyürek ha ido perdiendo audiencia conforme avanza su historia, llegando a cerrar su semana de estreno el pasado viernes con 1,146,000 televidentes (P2+), su marca más baja hasta la fecha. Un dato de audiencia que apenas mejoró el lunes 8 de marzo, cuando la telenovela promedió 1,172,000 televidentes (P2+), siendo la ficción menos vista del prime time de Univision. Martes, 2 de marzo: 1,334,000 (P2+) Miércoles, 3 de marzo: 1,308,000 (P2+) Jueves, 4 de marzo: 1,387,000 (P2+) Viernes, 5 de marzo: 1,146,000 (P2+) Lunes, 8 de marzo: 1,172,000 (P2+) Aunque en televidentes totales (P2+) el melodrama sigue permitiendo a la cadena liderar su franja horaria de emisión frente al drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida, en la franja de edad de 18 a 49 años, es la trama encabezada por Ximena Herrera, Eduardo Santamarina y Arap Bethke la que se impone por la mínima a la historia turca. P2+ 1.La hija del embajador: 1,1 millones 2.Buscando a Frida: 1 millón Image zoom Buscando a Frida; La hija del embajador | Credit: TELEMUNDO, UNIVISION A18-49 años 1.Buscando a Frida: 405 mil 2.La hija del embajador: 373 mil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imparable continúa el melodrama mexicano Vencer el desamor (Univision), que el lunes se posicionó una vez más como la ficción más vista de la televisión hispana con casi 1,8 millones de televidentes (P2+), seguida del programa unitario La rosa de Guadalupe y la telenovela Te acuerdas de mí, que ocuparon la segunda y tercera posición del ranking respectivamente, convirtiendo a Univision en la cadena líder en el horario de máxima audiencia. Top 3 1.Vencer el desamor (Univision): 1,796,000 (P2+) Image zoom Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzzurro, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: TELEVISA 2.La rosa de Guadalupe (Univision): 1,506,000 (P2+) 3.Te acuerdas de mí (Univision): 1,389,000 (P2+)

