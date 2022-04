Fecha de estreno y tráiler de la tercera y última temporada de La hija del embajador La temporada final de la exitosa telenovela turca protagonizada por Engin Akyürek ya tiene fecha de estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Me voy Sancar, es para siempre". Con una emotiva carta, Nare (Neslihan Atagül) se despedía de su gran amor, Sancar (Engin Akyürek), durante el final de la segunda temporada de la exitosa telenovela turca La hija del embajador que Univision transmitió en agosto del año pasado. "Quise ser una buena madre, quise ser mejor que mi familia, pero si no me voy ahora cometeré la peor traición a mi hija. Melek estará mejor sin mí, así como yo estuve mejor sin mi madre y tú eres mejor que mi padre, eres un gran padre y toda tu familia es hermosa". A 8 meses de la emisión de este desgarrador desenlace que marcó el fin de la historia de amor entre Nare y Sancar; UniMas, la cadena hermana de Univision, se alista para acoger la tercera y última temporada del exitoso melodrama que protagoniza el galán turco Engin Akyürek. UniMas anunció por fin la esperada fecha de estreno de la temporada final de esta épica historia de amor, redención y nuevos inicios que durante sus 2 primeras temporadas posicionó a Univision como la No. 1 entre cadenas en español entre semana en el segmento de las 10 p.m., con una ventaja de audiencia de dos dígitos con relación a su competidor más cercano. La hija del embajador Sancar y Melek en La hija del embajador | Credit: UniMas ¿Cuándo se estrena? La tercera y última temporada de La hija del embajador se estrenará el lunes 2 de mayo a las 7 p. m., hora del Este, por UniMas, justo antes de la emisión del exitoso programa Enamorándonos. La hija del embajador 3 Sancar y Melek en La hija del embajador | Credit: UniMas Tráiler Junto con el anuncio de su fecha de estreno, UniMas lanzó también un tráiler en el que se avanza cómo continuará la historia de Sancar tras el doloroso adiós de su gran amor, Nare. "Tras una pérdida profunda, un padre y su hija se despiden de una ilusión y comienzan de nuevo. Pronto llegará alguien que les devolverá la esperanza", reza la voz en off que acompaña al tráiler. Mavi Mavi, nueva protagonista de La hija del embajador | Credit: UniMas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué va la historia? En esta tercera temporada, Sancar trata de superar el dolor causado por la desaparición de Nare. Melek Melek y Mavi en La hija del embajador | Credit: UniMas Mientras lucha contra los demonios del pasado y a la vez trata de ser el padre que Melek (Beren Gençalp) merece, la vida le ofrece una nueva oportunidad de enamorarse cuando se cruza en su camino Mavi (Tuba Büyüküstün), una mujer empoderada que decide asumir el control de su destino tras dejar una relación tóxica, y juntos podrán iniciar una nueva vida.

