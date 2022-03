La hija del embajador da el salto a UniMas con su tercera temporada La cadena hermana de Univision ya anuncia para "muy pronto" el estreno de la última temporada de la exitosa telenovela turca que protagoniza el actor turco Engin Akyürek. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de 1 millón y medio de televidentes (P2+) fueron testigos en agosto del año pasado a través de la pantalla de Univision del trágico final que tuvo la segunda temporada de la exitosa telenovela turca La hija del embajador en el que su protagonista, Nare, tomaba la decisión, arrastrada por su dramático pasado, de poner tierra de por medio dejando atrás a su gran amor, Sancar, y a su hija Melek, lo que marcó la salida de la ficción de la actriz turca Neslihan Atagül. Desde entonces, la cadena hispana tenía pendiente de estreno su última temporada, que cuenta con una nueva protagonista tras el adiós de Nare: la actriz turca Tuba Büyüküstün. Este miércoles, tras una larga espera, por fin se comenzó a promocionar el regreso de la telenovela y, para sorpresa de muchos, ha sido la cadena UniMas la encargada de ello. Contrario a lo que sucedió con sus dos primeras temporadas, los nuevos capítulos de La hija del embajador podrán verse próximamente a través de la cadena hermana de Univision. La hija del embajador Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, protagonistas de La hija del embajador 3 | Credit: Instagram Sefirin Kizi "Llega a UniMas La hija del embajador, un amor que no pudo ser. Pero esta historia apenas comienza. La hija del embajador muy pronto por UniMas", anunció anoche la cadena hispana sin llegar a revelar aún la fecha de su estreno ni el horario en el que se emitirá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante sus dos primeras temporadas, La hija del embajador posicionó a Univision como la No. 1 entre cadenas en español entre semana en el segmento de las 10 p.m., con una ventaja de audiencia de dos dígitos con relación a su competidor más cercano, según se encargó de compartir en su día la empresa estadounidense a través de una nota de prensa. "La hija del embajador logró su más alto nivel de audiencia mensual durante el último mes de la segunda temporada y la tercera temporada sigue creando expectativa entre el público".

