¿Qué sucederá con la tercera temporada de La hija del embajador? Univision ya ha comenzado a promocionar sus nuevas apuestas estelares y entre ellas no se encuentran los nuevos capítulos de la exitosa telenovela turca. La cadena responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija del embajador Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek y la niña Beren Gençalp en las grabaciones de la tercera temporada de La hija del embajador | Credit: Instagram Sefirin Kizi El año apenas está comenzando y Univision ya tiene lista una batería de estrenos en materia de ficción que irán desembarcando en su prime time a lo largo de las próximas semanas/ meses. Tras el reciente debut la semana pasada del drama turco Madre, próximamente llegarán otras tres telenovelas a la cadena hispana cuyos estrenos ya han comenzado a ser promocionados. Este es el caso de Soltero con hijas, la comedia romántica que protagoniza Gabriel Soto, que se encargará de sustituir desde el lunes 24 de enero a ¿Qué le pasa a mi familia?, y también de los melodramas mexicanos Mi fortuna es amarte y la nueva versión de Los ricos también lloran. Para sorpresa de muchos televidentes, entre esas nuevas ficciones que Univision ya anuncia como sus próximos estrenos no se encuentra la telenovela turca La hija del embajador, cuya tercera temporada guarda en un cajón desde hace varios meses pendiente de estreno. "¿Dónde está La hija del embajador?", "¿Para cuándo La hija del embajador?" o "¿Cuándo van a dar la tercera temporada de La hija del embajador?", son solo algunos de los numerosos mensajes que no han dejado de repetirse en las redes sociales de la cadena en las últimas semanas. La pregunta que muchos se hacen es por qué teniendo capítulos por emitir del exitoso drama turco protagonizado por Engin Akyürek la cadena opta por estrenar nuevas historias. ¿Será que sigue estando en los planes de Univision emitir la tercera temporada? Engin Engin es Sancar en La hija del embajador | Credit: UNIVISION People en Español se puso en contacto con la cadena para despejar la incógnita acerca del incierto futuro de La hija del embajador y este fue el comunicado que nos enviaron: "Durante las dos primeras temporadas, La hija del embajador posicionó a Univision como la No. 1 entre cadenas en español entre semana en el segmento de las 10 p.m., con una ventaja de audiencia de dos dígitos con relación a su competidor más cercano. La hija del embajador logró su más alto nivel de audiencia mensual durante el último mes de la segunda temporada y la tercera temporada sigue creando expectativa entre el público. Este año nuestra audiencia podrá disfrutar de la tercera temporada de La hija del embajador por nuestras cadenas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como se confirma en el comunicado, la tercera temporada de La hija del embajador se estrenará a lo largo de este año. Lo que no parece quedar tan claro es que vaya a emitirse por Univision ya que al decir "nuestras cadenas" se deja la puerta abierta a que también pueda emitirse por UniMas. Habrá que estar pendientes para conocer qué sucederá finalmente con el melodrama turco.

