¿Cuándo llegará a su fin la primera temporada de La hija del embajador y qué seguirá después? Estos son los planes de la cadena Univision con respecto a su exitosa telenovela turca. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su estreno el 2 de marzo, La hija del embajador se ha posicionado como el programa en español más visto de su franja horaria de emisión, congregando cada noche frente a la pantalla de Univision a más de 1 millón 300 mil televidentes (P2+), quienes ya han caído rendidos ante la historia de amor de Nihan (Neslihan Atagül) y Sancar (Engin Akyürek). Aunque apenas lleva dos meses al aire, la cadena hispana se encuentra anunciando desde hace varios días los últimos capítulos que componen la primera temporada del melodrama. Pero, ¿cuándo llegará a su fin y qué planes tiene Univision al concluir la primera temporada? ¿Estrenará de corrido la segunda o hará una pausa entre una y otra tanda de capítulos? Según confirmó la cadena a People en Español, el final de la primera temporada de La hija del embajador se transmitirá el viernes 21 de mayo en su horario habitual. La hija del embajador Engin y Neslihan, protagonistas de La hija del embajador | Credit: UNIVISION La telenovela, sin embargo, seguirá formando parte de la programación de Univision ya que, a diferencia de lo que sucedió en su día con el melodrama turco Amor eterno, que tuvo un parón de varias semanas entre una temporada y otra coincidiendo con las fiestas navideñas, los televidentes no tendrán que esperar en esta ocasión para ver los nuevos capítulos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo la semana siguiente, el lunes 24 de mayo, la cadena estrenará su segunda temporada a las 10 p.m., hora del Este, franja horaria que desde el martes 25 ocupará en Telemundo la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer. Engin Engin Akyürek es Sancar en La hija del embajador | Credit: UNIVISION Curiosamente, la segunda temporada de La hija del embajador aún se está emitiendo en su país de origen y es justamente donde se produce el anunciado cambio de protagonistas.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Cuándo llegará a su fin la primera temporada de La hija del embajador y qué seguirá después?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.