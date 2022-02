Primeras imágenes oficiales y elenco completo de la telenovela La herencia: un legado de amor La historia protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa marca el esperado regreso a las telenovelas de Elizabeth Álvarez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Michelle Renaud y los galanes de La herencia | Credit: TELEVISAUNIVISION La muerte del patriarca de una adinerada familia, la posterior lectura del testamento y la aparición de una hija no reconocida que llega a reclamar lo que le pertenece. Este es el punto de partida de La herencia, un legado de amor, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa bajo la producción de Juan Osorio y Roy Rojas. El melodrama cuenta además entre su elenco principal con Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil y Mauricio Henao, quienes junto con Novoa interpretan a los 5 hermanos protagonistas del melodrama, los hijos adoptivos de Don Severiano del Monte. La historia de La herencia, un legado de amor se desarrolla en una hacienda aguacatera llamada Santa Catalina, en donde viven Don Severiano del Monte y sus hijos adoptivos. Don Severiano fallece y la vida de sus hijos cambia drásticamente el día de la lectura del testamento con la inesperada aparición de Sara, su hermana, de la que no sabían que existía. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISA Además de compartir las primeras imágenes oficiales de la telenovela, TelevisaUnivision reveló este jueves el reparto que acompañará a Renaud, Novoa, Elbittar, Palomares, Gil y Henao. Entre la larga lista de actores confirmados destacada el nombre de Elizabeth Álvarez, quien regresa a las telenovelas con esta historia tras varios años alejada de la pequeña pantalla. Elizabeth Álvarez Elizabeth Álvarez | Credit: MEZCALENT Julián Gil es otro de los actores que tendrá una destacada participación en la telenovela, así como Leonardo Daniel, Rafael Inclán, Sergio Basáñez y Juan Carlos Barreto. Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent El elenco del melodrama también lo conforman Ana Ciocchetti, Paulina Matos, Roberto Blandón, Tiaré Scanda, Verónica Jaspeado, Amaranta Ruiz, Gloria Aura y Diego de Erice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No saben lo emocionada que estoy. La herencia está quedando espectacular. Juan Osorio y Roy Rojas [los productores] están echando la casa por la ventana, se los juro, no saben la fotografía, las locaciones, los paisajes, los caballos, los galanes, las mujeres están espectaculares, las historias… Estoy superemocionada, me encanta mi personaje", expresaba emocionada hace unos días la heroína de esta esperada historia a través de su cuenta de Instagram. La telenovela se estrenará próximamente en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. La herencia Juan Pablo Gil, Daniel Elbittar, Matías Novoa, Mauricio Henao y Emmanuel Palomares, galanes de La herencia | Credit: TELEVISAUNIVISION Se espera que el melodrama llegue también a Estados Unidos por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primeras imágenes oficiales y elenco completo de la telenovela La herencia: un legado de amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.