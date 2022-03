Así es La herencia: un legado de amor, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que "lleva la herencia de telenovelas clásicas" en su ADN Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La herencia Credit: TELEVISA TelevisaUnivision presentó este jueves a los medios de comunicación su nueva telenovela La herencia: un legado de amor, historia que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa. El melodrama, en el que también participan Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao, Juan Pablo Gil, Elizabeth Álvarez y Julián Gil, entre un gran elenco, se estrenará el lunes 28 de marzo en México, mientras que en Estados Unidos ocupará próximamente el horario estelar de Univision. People en Español estuvo presente en el evento y te contamos todos los detalles de esta esperada ficción que, en palabras de su productor ejecutivo Roy Rojas, "lleva la herencia de telenovelas clásicas". "Este proyecto lleva la herencia de telenovelas clásicas donde se conjugaba algo muy importante: una gran historia de amor, con suspenso, villanos inolvidables, paisajes hermosos… Lo más importante: una lucha entre el bien y el mal donde prevalecerá por siempre un legado de amor. Nosotros hemos siempre tenido claro que desde el principio no estamos creando un producto más, estamos creando historia. Sintámonos orgullosos de ver cómo un melodrama clásico lo podemos empatar con la modernidad porque ese es el futuro del entretenimiento que nuestro hogar Televisa logrará conquistar y reconquistar de nuevo como lo hicieron hace tantos años", expresó Roy Rojas, uno de los productores ejecutivos de la telenovela. "Tenemos el reparto exacto, el reparto ideal para esta historia contarla y además conformaron una familia muy importante. No es fácil el reto. Me da mucho gusto que este proyecto entra inmediatamente en el horario estelar de Univision porque creen en el proyecto", agregó por su parte el también productor ejecutivo del melodrama Juan Osorio. Michelle Renaud
La actriz mexicana interpreta a Sara Del Monte, la protagonista de La herencia. "Gracias por dejarme ser parte de este elenco que de verdad todos los días me despierto y digo: 'No puedo creer que estoy grabando con ellos'. Es así como un sueño. Mis hermanos me encantan, estoy fascinada, todo el elenco es maravilloso, tengo clases de actuación gratis diario", aseveró Renaud, quien también interpreta el tema de salida de la telenovela. "Es un proyecto que trae muchísimos valores, traemos muchísima responsabilidad social que estamos todos ahí al pie del cañón porque creo que hay muchas cosas que no nos damos cuenta que de pronto como figuras estamos educando y hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que mostramos y estamos cuidando muchísimo eso aquí en La herencia. Estoy segura de que este es el personaje más importante hasta hoy en mi carrera". Matías Novoa
El melodrama marca el debut como protagonista en Televisa del galán chileno, quien dio vida al inolvidable Amado Casillas de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Fue un reto para mí porque es un personaje completamente diferente, es un melodrama tradicional, que venía haciendo otras cosas completamente diferentes", declaró. Daniel Elbittar
El actor venezolano no puede estar más feliz de dar vida al antagonista principal de La herencia y formar junto a Michelle y Matías su triángulo protagónico. "Este personaje es el primer personaje [en el] que yo encuentro ese lado oscuro bien presente y el lado humano al mismo tiempo. Estoy seguro de que es el personaje más importante de mi carrera", dijo Elbittar, quien está convencido de que la telenovela será del agrado del público. "La historia tiene todos los elementos para ser un proyecto muy exitoso: tiene grandes locaciones, grandes valores de producción, la parte de cámaras, técnicos, la fotografía está increíble, el arte... Tiene todos los elementos y evidentemente una gran historia, que es el corazón de cualquier producción". Mauricio Henao
El actor colombiano se siente identificado en algunos aspectos con Mateo del Monte, su personaje en La herencia. "Es un tipo amoroso y yo me considero una persona muy amorosa, amo la vida, amo a mi familia, mis amigos, mi novia . Mateo, aparte del alcoholismo y todos los problemas que tiene, es una persona que ama y eso yo creo que es lo que me hace similar". Emmanuel Palomares
"Cuando me invitan y leo a Simón del Monte, un hombre lleno de rencor, de odio, de dolor y buscando la justicia, como actor te emociona siempre poder hacer un personaje con tantas capas emocionales, entonces era un reto increíble", aseguró el actor venezolano. "Los escritores nos están dando una historia entretenida pero a mil por mil. Tiene todos los ingredientes para ser el éxito que estamos seguros que va a ser".
Juan Pablo Gil
El actor mexicano interpreta a Lucas, el menor de los cinco hermanos Del Monte. "He tenido la fortuna de que ya llevo varios proyectos –no sé qué me vean, será el acento o algo– que siempre me ponen de ranchero", comentó. Elizabeth Álvarez
La actriz mexicana regresa a las telenovelas tras varios años ausente en la piel de la ambiciosa Déborah, madre del personaje que interpreta Michelle. "El elemento principal [que me hizo aceptar fue] la historia, creo que si no hubiese existido esta historia... Cuando leí los primeros 10 capítulos de verdad estaba tan emocionada. Jorge [mi esposo] estaba al lado mío y me dice: '¿Cómo está?'. 'No sabes, esto es oro'".
Julián Gil
"Creo que es el reto más importante que he tenido en mi carrera por muchos motivos", declaró sin dudarlo el actor. "Ellos querían que de alguna manera cuando la gente prendiera la televisión desde el lunes no vieran a Julián, entonces en el mundo de las telenovelas es muy difícil que te lleguen personajes que tú puedas de alguna manera estructurar de la manera en que se hizo a Próspero. Me mandaron a bajar de peso, me dijeron: 'Te quiero flaco y barrigón'. Y yo creo que de alguna manera se logró. Hay unos cambios radicales que para mí como actor fueron como un gran regalo que lo pude hacer gracias también a la gente de diseño. Van a ver un cambio bien radical en mi personaje". ¿De qué va?
La historia se desarrolla en una hacienda aguacatera llamada Santa Catalina, en donde vive Don Severiano Del Monte (Leonardo Daniel) y su esposa Catalina Arango (Ana Ciocchetti), con sus cinco hijos adoptivos: Juan (Matías Novoa), Pedro (Daniel Elbittar), Mateo (Mauricio Henao), Simón (Emmanuel Palomares) y Lucas (Juan Pablo Gil). Catalina Arango, esposa de Severiano, nunca pudo embarazarse, pero él siempre tuvo el deseo de tener descendientes varones y optó por la adopción. Para Severiano, Juan siempre ha sido su orgullo y no dudó en nombrarlo presidente de su empresa. Paralelamente, en la Ciudad de México, vive Sara del Monte (Michelle Renaud), la única hija sanguínea de Severiano. Sara es hija de Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), una mujer ambiciosa y en su momento amante de Severiano. Sara creció al margen de la familia Del Monte, creyendo que su padre nunca se interesó en ella. Inesperadamente, Severiano sufre un terrible accidente en el que pierde la vida. El día de la lectura del testamento de Severiano, Sara llega sorpresivamente a Santa Catalina presentándose como la única hija biológica y dispuesta a quedarse con la herencia. Todo se complica porque el testamento tiene una cláusula de condición suspensiva que obliga a los seis hermanos a vivir durante un año en la hacienda para no perder su derecho a la herencia. Inesperadamente, Severiano sufre un terrible accidente en el que pierde la vida. El día de la lectura del testamento de Severiano, Sara llega sorpresivamente a Santa Catalina presentándose como la única hija biológica y dispuesta a quedarse con la herencia. Todo se complica porque el testamento tiene una cláusula de condición suspensiva que obliga a los seis hermanos a vivir durante un año en la hacienda para no perder su derecho a la herencia. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

