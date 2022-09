De La herencia a El fuego el destino, de lo más a lo menos visto en el prime time Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Los melodramas mexicanos, La herencia y Los ricos también lloran, ambos de Univision, se imponen a los dramas turcos de Telemundo, El fuego del destino e Infiel, en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana, a pesar de que ninguno logra registrar datos de audiencia excesivamente altos. Para la elaboración del ranking se tuvieron solamente en cuenta las producciones estelares de Telemundo y Univision. Los datos usados son del martes 20 de septiembre de 2022. Empezar galería 1. La herencia La herencia Credit: TELEVISAUNIVISION El melodrama que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa se mantiene como el programa estelar más visto con 1,302,000 televidentes (P2+). La telenovela, que Univision transmite de lunes a viernes de 8 a 10 p. m., hora del Este, ya se encuentra en sus últimos capítulos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galanes de La herencia se confiesan sobre Michelle Renaud 2 de 8 Ver Todo 2. Los ricos también lloran Los ricos también lloran Credit: TelevisaUnivision Con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín y Sebastián Rulli, la nueva versión de Los ricos también lloran ocupa la segunda posición del ranking. 1,256,000 televidentes (P2+) siguieron el pasado 20 de septiembre la historia de amor de Mariana y Luis Alberto por la pantalla de Univision. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Claudia Martín habla de la nueva versión de Los ricos también lloran 4 de 8 Ver Todo 3. Top chef VIP Chef Credit: Telemundo En su última semana al aire, la competencia culinaria de Telemundo que conduce la actriz colombiana Carmen Villalobos continúa siendo la oferta más fuerte del prime time de la cadena hispana con 1,093,000 televidentes (P2+). 5 de 8 Ver Todo 4. La rosa de Guadalupe La rosa de Guadalupe Credit: UNIVISION El programa unitario que Univision transmite a las 7 p. m., hora del Este, le sigue muy de cerca en cuarto lugar con 1,071,000 televidentes (P2+). 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 5. Infiel Infiel Credit: TELEMUNDO La actriz turca Cansu Dere, quien dio vida a Zeynep en Madre, protagoniza este drama turco que fue seguido el pasado martes por 931 mil televidentes (P2+). 7 de 8 Ver Todo 6. El fuego del destino El fuego del destino Credit: Telemundo El ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana lo cierra el también drama turco El fuego del destino, que no ha logrado destacar en la pantalla de Telemundo, donde se transmite a las 9 p. m., hora del Este. 792 mil televidentes (P2+) vieron el capítulo del martes. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

