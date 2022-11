La evolución de Claudia Martín: así ha cambiado a través de sus telenovelas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Claudia Martín Credit: Instagram; Germán Hernández De diseñadora en el departamento de vestuario de Televisa a convertirse en la protagonista más exitosa del momento gracias a Los ricos también lloran (Univision). Claudia Martín atraviesa su mejor momento en el terreno profesional. Empezar galería Sueño de amor Claudia Credit: Facebook Sueño de amor Claudia Martín nunca soñó con dedicarse al mundo de la actuación. La protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran (Univision) estuvo un año trabajando como diseñadora en el departamento de vestuario de Televisa antes de entrar al taller de conducción del Centro de Educación Artística (CEA) de la empresa. Fue allí cuando se le presentó la oportunidad de ser actriz. "Me acuerdo muy bien que Eugenio Cobo, el director de la escuela, me dijo que si quería pasarme al taller de actuación y yo dije 'claro que sí, a ver qué tal'. Y ya desde ahí me enamoré de la profesión", contó años atrás en una entrevista con People en Español. Sus inicios Una de las primeras telenovelas en las que participó Claudia fue Sueño de amor, historia que protagonizaron Betty Monroe y Cristián de la Fuente en el año 2016. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Un camino hacia el destino Un camino hacia el destino Credit: Facebook Un camino hacia el destino Ese mismo año, Claudia formó parte del elenco juvenil del melodrama que protagonizaron Paulina Goto y Horacio Pancheri. 2 de 8 Ver Todo Enamorándome de Ramón Claudia Martín Credit: Mezcalent La actriz interpretó a la hermana de Esmeralda Pimentel en esta historia que engalanó José Ron en 2017. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sin tu mirada Claudia Martín Credit: TelevisaUnivision La nueva versión de la exitosa telenovela Esmeralda marcó su debut como protagonista en 2017. En el melodrama, Claudia tuvo como pareja al actor Osvaldo de León. 4 de 8 Ver Todo Amar a muerte Claudia Martín Credit: Mezcalent En 2018, la actriz dio el salto al horario estelar como la antagonista de la telenovela que protagonizaron Angelique Boyer y Michel Brown. 5 de 8 Ver Todo Como tú no hay 2 Claudia Martín Credit: Mezcalent Un año más tarde, Claudia conformó junto con Adrián Uribe y Estefanía Hinojosa el triángulo protagónico de este melodrama con toques de comedia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fuego ardiente Claudia Martín Credit: Mezcalent En 2021, la actriz interpretó a Martina Ferrer en la telenovela que protagonizaron Mariana Torres y Carlos Ferro. 7 de 8 Ver Todo Los ricos también lloran Claudia Martín Credit: Mezcalent La actriz protagoniza junto a Sebastián Rulli la nueva versión de esta exitosa historia que se ha mantenido como el programa más visto en el prime time de la televisión hispana y ha llevado al producto estrella de Telemundo, La reina del sur 3, a tocar fondo y registrar su mínimo histórico de audiencia. A sus 33 años, no hay duda de que Claudia tiene un futuro brillante en el mundo de la interpretación. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

