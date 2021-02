Close

La escena 'hot' de Silvia Navarro y Osvaldo Benavides en La suerte de Loli Loli (Navarro) y Rafael (Benavides) se dejaron llevar este jueves por la pasión en la telenovela de Telemundo. La escena no es apta para cardíacos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo reina en las grabaciones de la telenovela La suerte de Loli (Telemundo) es el trabajo en equipo y la buena energía entre sus actores. Más que compañeros, su elenco se ha convertido en una gran familia y eso, sin duda, se refleja todas las noches en la pantalla de Telemundo. Este es el caso de sus protagonistas, Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, quienes han consolidado en este proyecto la amistad que comenzaron a construir años atrás. "Este ser hace que mis días en La suerte de Loli sean más divertidos, ingeniosos, les da flow. Es mi amigo, mi compa y siempre hay cosas que aprenderle", fueron las palabras que le dedicó Silvia al actor mexicano semanas atrás por medio de su cuenta de Instagram. Entregados completamente a sus personajes y a la historia, los talentosos actores han logrado construir una química muy especial que ha conseguido cautivar al público. Una historia de amor muy singular y divertida que se aleja de la clásica trama de amor convencional y que llegó a su punto álgido en el capítulo de este jueves cuando sus protagonistas, Loli Aguilar (Navarro) y Rafael Contreras (Benavides), se dejaron llevar finalmente por la pasión y protagonizaron un momento de lo más subido de tono. La escena, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie e incendió la pantalla de Telemundo, generando todo tipo de comentarios a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dio un paro cardíaco", comentó una seguidora de la telenovela tras ver la escena. La suerte de Loli se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La escena 'hot' de Silvia Navarro y Osvaldo Benavides en La suerte de Loli

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.