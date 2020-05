La escena de telenovela de Televisa que ha roto récord en Internet El vídeo, una ardiente escena de cama de la exitosa telenovela La vecina, acumula hasta la fecha más de 238 millones de visualizaciones en YouTube. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de la proliferación de series en las distintas plataformas de streaming, las telenovelas siguen siendo la opción favorita del público hispano para entretenerse. Así lo prueban, por ejemplo, los dos millones de televidentes (P2+) que sintonizan cada noche Univision para ver el melodrama turco Amor eterno que protagonizan Burak Özçivit y Neslihan Atagül, o el más del millón y medio de telespectadores (P2+) que siguen diariamente la historia de amor entre Pedro (José Ron) y Elena (Eva Cedeño) a través de la telenovela Te doy la vida (Univision). Un género que lleva atrapando al público desde hace décadas y que ha dejado exitosos títulos en la memoria de todos, como Marimar, Esmeralda o Pasión de gavilanes, entre otros. ¿Quién no se acuerda de las terribles villanías que cometió la temida Catalina Creel (María Rubio) en Cuna de lobos, o lo mucho que sufrió Cristina (Adela Noriega) en El privilegio de amar antes de encontrar la felicidad en los brazos de Víctor Manuel (René Strickler)? Image zoom El privilegio de amar, telenovela mexicana Mezcalent Gracias a plataformas como YouTube, donde las cadenas de televisión vuelcan desde hace años escenas de sus inolvidables historias para disfrute del público, las telenovelas han llegado a un público más amplio, incluso a aquellos que no suelen ver este tipo de ficciones en la televisión. Las culpables de ello, en la mayoría de los casos, son las escenas de cama, esas en las que los protagonistas dan rienda suelta a su pasión ligeros de ropa y que acumulan cientos de millones de reproducciones en Internet solamente a través de los canales oficiales las cadenas. Y es que son pocos los que pueden resistirse a ver este tipo de material en Internet. En concreto, hay una que se lleva el premio mayor con más de 238 millones de reproducciones. Se trata de una escena de cama de la exitosa telenovela de Televisa La vecina, historia que protagonizaron en 2015 Esmeralda Pimentel y Juan Diego Covarrubias. En la misma aparece la antagonista del melodrama, Julia (Natalia Guerrero), ataviada con una sexy lencería mientras otro personaje se desnuda y comienza a hacerle el amor a la vez que el villano de la historia los fotografía como parte de una trampa que este le tiende a Julia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con algo más de 200 millones de visualizaciones, Angelique Boyer y Sebastián Rulli acaparan el segundo lugar con una apasionada escena de reconciliación de sus personajes, Montserrat y Alejandro, en el exitoso melodrama de Televisa Lo que la vida me robó (2013). Solo una escena más ha logrado superar hasta la fecha los 100 millones de reproducciones en YouTube y la protagonizan José Ron y Claudia Álvarez en Simplemente María (2015). Se trata del primer encuentro sexual entre sus personajes, cuando María (Álvarez) se entrega por primera vez a la pasión sin sospechar que Alejandro (Ron) solo está jugando con ella.

