Kika Edgar y José María Galeano tuvieron un conflicto durante las grabaciones de La doña 2 La actriz mexicana y el galán español tuvieron un conflicto de caracteres durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo que protagoniza Aracely Arámbula. By Moisés González No todo son risas y buenos momentos durante las grabaciones de una telenovela. Las pesadas jornadas de trabajo a veces logran enturbiar el ambiente, generando roces y conflictos entre sus actores tan propios de una convivencia. Esto precisamente fue lo que sucedió en la segunda temporada de La doña, la telenovela protagonizada por Aracely Arámbula que Telemundo transmite actualmente de lunes a viernes en horario estelar. En una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Instagram con Arámbula, el actor español José María Galeano, quien interpreta al malvado 'Braulio', confesó que tuvo un conflicto durante las grabaciones del melodrama con la actriz mexicana Kika Edgar, quien da vida a Romelia Vega. "Tuvimos un conflicto de caracteres", se sinceró Galeano durante el 'en vivo'. Image zoom José María Galeano y Kika Edgar Cortesía TELEMUNDO (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al final jugamos con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad, la nuestra y la de nuestros personajes, con nuestros egos y uno choca a veces con la gente, pero luego rápidamente reconectas y entiendes que tenemos una gran suerte de estar compartiendo un trabajo maravilloso", explicó el galán español, quien terminó arreglando sus diferencias con Kika. "Después tan amigos, tan queridos y todo", aseguró Galeano. Un conflicto del que la protagonista de La doña no parecía estar muy enterada. "Supe ahí un poquito pero es que en realidad uno sigue con lo suyo. Ya me contarás tú la historia, pero me da mucho gusto que al final todo es parte de la historia y queda como anécdota y como algo de lo cual nos vamos a reír después, porque de eso se trata de pasarla bien, de reírse", aseguró Aracely, quien reconoció que trata de dejar todo organizado cada vez que va a comenzar a grabar una telenovela de tal manera que solo tenga que concentrarse en su trabajo para no afectar las grabaciones. "Pero a veces es imposible porque puede pasar algo imprevisto", admitió La doña.

