¿Habrá tercera temporada de La doña? Aracely Arámbula responde a la pregunta más esperada tras el polémico desenlace que tuvo la segunda temporada de la telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Altagracia Sandoval consumó su venganza contra el malvado Braulio durante el gran final de la segunda temporada de La doña que Telemundo transmitió anoche en horario estelar. La ficción protagonizada por Aracely Arámbula dejó, no obstante, varias tramas abiertas, lo que da qué pensar que podría tener una tercera temporada. ¿Pero será que se grabarán nuevos capítulos de la trama que también encabezaron David Zepeda, Carlos Ponce, Kika Edgar y compañía? "Ojalá, me encantaría hacer la tercera temporada, pero en realidad ahorita cómo está el tiempo y cómo está parado todo pues no hay proyectos y no se puede filmar y la verdad es que bueno no hay ni historia para La doña 3", se sinceró la también heroína del melodrama La patrona a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo por medio de su perfil de Instagram. "Si hay una idea, pero no tenemos La doña 3. Vamos a ver qué sucede", agregó Arámbula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también cantante, que tiene más de 5 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció en una entrevista para el programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) previa a la transmisión del final de la telenovela que le costó mucho trabajo grabar esta temporada. Image zoom Aracely Arámbula es La doña Cortesía TELEMUNDO "Mi personaje sufrió muchísimo como saben con la muerte de la hija. Fue un golpe muy duro emocionalmente como personaje y como actriz porque yo lo tenía que vivir, pero sí es muy doloroso. Yo creo que la venganza es un tema muy duro […]", aseguró Aracely. Más despedidas José Spataro, creador de La doña, dedicó este lunes unas emotivas palabras a Arámbula a través de sus redes sociales con motivo de la transmisión del último capítulo de la ficción. Image zoom Aracely Arámbula es La doña Cortesía TELEMUNDO "Desde hace cuatro años te convertiste en ‘mi doña’, mi musa e inspiración para un personaje que marcó mi vida, con una interpretación que superó todo lo que soñaba cuando lo escribíamos. Y también conocí a Aracely, un ser humano extraordinario, quien más allá de su talento magistral como actriz se convirtió en mi amiga y en una de las mejores personas que he conocido. Por tu profesionalismo, tu nobleza, tu amor al apoyar a los que te necesitan, tu fuerza y por mil motivos más es que te adoro infinito", escribió el guionista del melodrama. Advertisement

