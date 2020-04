¿Está suprimiendo Telemundo escenas de La doña 2? Varios televidentes de la telenovela se han percatado de que hay sucesos dentro de la ficción protagonizada por Aracely Arámbula que no están teniendo continuidad. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La telenovela de Telemundo La doña que protagoniza la reconocida actriz mexicana Aracely Arámbula junto con Carlos Ponce y David Zepeda se encuentra ya en su etapa culminante y muchos televidentes se han percatado de que la cadena de habla hispana podría estar suprimiendo algunas de sus escenas para terminarla antes de lo previsto pues, como varias personas manifestaron a través de las redes sociales, hay sucesos que no están teniendo continuidad. “¿En el capítulo 61 hay errores o no hicieron la continuidad?”, preguntó un televidente en el Instagram oficial de la telenovela. “Yo vi que Noelia y Florencia fueron atacadas en la calle pero no vi el ataque. Vi que el jefe del negocio de las armas de Manuel Padilla fue asesinado por Lucho, pero tampoco vi esa escenas. ¿Qué pasó que eso no salió en el capítulo 61?”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La supresión de ciertas escenas por parte de Telemundo se hizo muy evidente para algunos luego de que uno de los actores de la telenovela, Bernardo Flores (Lucho), compartiera varias imágenes del detrás de cámaras de una escena que al parecer nunca salió al aire. “Esa escena no salió en el capítulo de ayer, la cortaron”, se dio cuenta un seguidor de La doña. “No salió esa escena, ni cuando le disparan a Noelia y su mamá”, se percató otra persona. Con recorte o sin recorte, la segunda temporada de la telenovela llegará a su desenlace antes de que concluya abril puesto que a finales de mes su horario será ocupado por 100 días para enamorarnos, el nuevo drama de la cadena que protagonizan Erick Elías y David Chocarro. Si bien Arámbula ha manifestado a través de sus redes sociales que le gustaría protagonizar una tercera temporada de La doña, no parece que sea algo muy probable que vaya a sucede dado que los datos de audiencia de la ficción no han sido precisamente para tirar cohetes. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Está suprimiendo Telemundo escenas de La doña 2?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.