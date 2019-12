Quién es quién en la segunda temporada de La doña By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO Te presentamos a los personajes de la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo protagonizada por Aracely Arámbula que aterrizará el lunes 13 de enero en el prime time hispano con un renovado elenco y nuevas historias que prometen seguir cautivando al televidente. Empezar galería Altagracia Sandoval (Aracely Arámbula) Image zoom Cortesía TELEMUNDO La Doña regresa a México para reconectar con su hija pero, en medio de su reconciliación y la desaparición de Saúl, Altagracia es detenida por un hombre que la descontrolará: el agente León Contreras. Entre ambos iniciará una historia de amor y odio, mientras ella, a su vez, se involucra sentimentalmente con José Luis Navarrete. Motivada por una serie de eventos inesperados y trágicos, Altagracia busca impartir venganza y justicia en contra de aquellos que la lastimaron. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Mónica Hernández (Danna Paola) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Mónica y Saúl disfrutan del mejor momento de sus vidas personales y profesionales, hasta que él desaparece, impulsando a Monica a reconciliarse con su madre. Juntas, Mónica y Altagracia buscarán a Saúl, sin saber que algo inesperado las marcará de por vida. 2 de 11 Applications Ver Todo León Contreras (Carlos Ponce) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Agente incorruptible de Operaciones Especiales de la Policía Federal. Está casado con Fátima con quien tiene un hijo. León, a cargo del caso Arcoiris, se cruzará con Altagracia y Noelia, una hacker que lo apoyará en su búsqueda de los Arcoiris. Tras un atentado en su contra, quedará devastado, con ganas de venganza y entre dos mujeres: Altagracia y Noelia. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Noelia Molina (Paola Fernández) Image zoom Instagram Paola Fernández Hace cinco años, su hermana mayor cayó en manos de unos pervertidos que la violaron y la asesinaron, convirtiéndose en la primera víctima de los Arcoíris. Noelia, una hacker que entrena a diario la auto defensa, está dedicada a intervenir en distintos sistemas con el único objetivo de encontrar a los asesinos de su hermana. 4 de 11 Applications Ver Todo José Luis Navarrete (David Zepeda) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Un empresario atractivo, seductor, astuto y ambicioso. Está casado con Eleonora, una mujer muy hermosa a quien le ha sido infiel numerosas veces. Su hijo Luis 'Lucho' es su mayor orgullo, sin saber que Lucho tiene una vida oculta que le causará un gran dolor. José Luis se reencontrará con Altagracia, quien pondrá su vida de cabeza, pasando de odiarla a enamorarse y dejando todo atrás solo por ella. 5 de 11 Applications Ver Todo Romelia Vega (Kika Edgar) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Es astuta, elegante, dura e inmoral, pero finge ser religiosa. Su hermano era Francisco Vega a quien Altagracia mató. Aunque reconoce que Altagracia tenía razones válidas para matar a su hermano, Romelia no lo acepta y se convierte en la enemiga más peligrosa de Altagracia en esta temporada. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Braulio Padilla Image zoom Cortesía TELEMUNDO Braulio sigue vivo, al igual que su sed de venganza. Se encargará de reunir a los familiares de los Monkeys para hacer frente y vengarse de Altagracia. 7 de 11 Applications Ver Todo Regina Sandoval (Andrea Marti) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Regina está enfocada en su trabajo con la Fundación Renacer. El regreso de Altagracia le afectará en un principio, pero luego volverán a reconectar como hermanas. 8 de 11 Applications Ver Todo Daniel Llamas (Diego Soldano) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Daniel le dice a Altagracia que Saul está desaparecido. Al enterarse, Altagracia logra sacar a Daniel de prisión y le pide que proteja a su hermana Regina. Daniel encuentra el amor en Regina hasta que lo culpan de un trágico evento y se ve forzado a demostrar su inocencia. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Felina (Maricela González) Image zoom Cortesía TELEMUNDO La Doña y Felina terminarán trabajando juntas para lavar altas sumas de dinero. Se convertirán en compañeras en la venganza de Altagracia. Sin embargo, su amistad se pondrá a prueba cuando Felina – por salvar a su hijo – se acerca a Braulio Padilla y termina enamorándose de él. 10 de 11 Applications Ver Todo Chief Vidal (Eric del Castillo) Image zoom Cortesía TELEMUNDO Es el jefe de León en el Ministerio Público, pero, contrario a León, Vidal es un hombre corrupto que se ha dejado comprar por gente adinerada. Con el tiempo, León sospechará de sus intenciones y se verá forzado a actuar a sus espaldas. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Quién es quién en la segunda temporada de La doña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.