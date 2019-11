Telemundo deja entrever el trágico final de David Chocarro en La doña 2 La cadena dejó entrever lo que sucederá con el personaje interpretado por el galán argentino durante uno de los videos promocionales de la segunda temporada de la exitosa telenovela que protagoniza Aracely Arámbula. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ausencia de David Chocarro dentro del elenco protagónico de La doña 2 generó gran revuelo entre los seguidores de esta exitosa historia hace varios meses cuando Telemundo presentó oficialmente a los actores que conforman la segunda temporada de la ficción. Ahora, gracias a uno de los vídeos promocionales de la telenovela que ha estado transmitiendo estos días la cadena de habla hispana, podemos intuir, o al menos tener una idea, de lo que pasará con el personaje que interpretaba hasta ahora el galán de origen argentino. Y es que en uno de esos vídeos no solo se avanza que el galán de la historia, Saúl Aguirre (Chocarro), se encuentra desaparecido sino que, además, se deja caer que podría haber sido brutalmente asesinado, lo cual explicaría la ausencia de Chocarro. ¿Será que Saúl tendrá un trágico desenlace durante la segunda temporada de La doña, tal y como dejan entrever los primeros videos promocionales de la telenovela? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Danna Paola ha estado apareciendo en estos primeros avances, es un hecho que la actriz únicamente realizó una participación especial en La doña 2, por lo que también es una incógnita lo que pasará con su personaje en los nuevos capítulos de la exitosa telenovela de Telemundo. Encabezada por Carlos Ponce, David Zepeda, Kika Edgar y Marisela González, la inolvidable ‘Felina’ de El señor de los cielos, La doña 2 centra su historia nuevamente en Altagracia Sandoval (Arámbula), quien en esta temporada está decidida a recuperar su poder, pero sus enemigos tratarán de evitar que le haga daño a sus seres queridos. Image zoom Cortesía Telemundo Impulsada por su sed de justicia, La doña enfrentará viejos y nuevos enemigos en una guerra de poder y venganza. El elenco de La doña 2 también incluye a José María Galeano, Eric del Castillo, Patricia Reyes Spíndola, Alejandra Barros, Paola Fernández, José Sefami, Andrea Martí, Fernanda Borches, Leo Deluglio, Diego Soldano, Simone Victoria, Claudio Roca, Mayra Sierra, Alexa Martin, Alberto Casanova, Agustín Argüello, Leandro Lima, Bernardo Flores, Rafael Ernesto, Diego Escalona, Aquiles Cervantes, Christian Ramos y Juan P. De Santiago, entre otros. Advertisement EDIT POST

