Primer avance de La doña 2 Telemundo comenzó a promocionar el inminente estreno de la segunda temporada de la exitosa telenovela que protagoniza la estrella mexicana Aracely Arámbula. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La doña está de regreso con más sed de venganza que nunca. Telemundo comenzó a promocionar esta semana el inminente estreno de la tan anunciada segunda temporada de la exitosa telenovela que protagoniza la reconocida actriz mexicana Aracely Arámbula. Sin desvelar aún muchos detalles de la trama, la cadena de habla hispana transmitió anoche el primer preventivo de esta esperada ficción que también encabezan Carlos Ponce, David Zepeda, Kika Edgar y Marisela González, la inolvidable ‘Felina' de El señor de los cielos. En el vídeo apenas se revelan algunas imágenes de la telenovela que aparecen acompañadas del siguiente mensaje: "Todos la creían muerta, pero su venganza comienza por recuperar su fortuna". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la segunda temporada de La doña Altagracia Sandoval estará decidida a recuperar su poder, pero sus enemigos tratarán de evitar que le haga daño a sus seres queridos. Impulsada por su sed de justicia, La doña enfrentará viejos y nuevos enemigos en una guerra de poder y venganza. "[Aracely] es una mujer que conoce muy bien su oficio y la tiene clara. Se lleva bien con todos y da lo mejor de sí en cada escena. Siento que este proyecto aunque sea una secuela va a ser muy significativo para su carrera", contaba semanas atrás Ponce sobre su compañera Arámbula. El elenco de La doña 2 también incluye a José María Galeano, Eric del Castillo, Patricia Reyes Spíndola, Alejandra Barros, Paola Fernández, José Sefami, Andrea Martí, Fernanda Borches, Leo Deluglio, Diego Soldano, Simone Victoria, Claudio Roca, Mayra Sierra, Alexa Martin, Alberto Casanova, Agustín Arguello, Leandro Lima, Bernardo Flores, Rafael Ernesto, Diego Escalona, Aquiles Cervantes, Christian Ramos, Juan P. De Santiago y Paola Albo, entre otros. La doña 2 se estrenará próximamente por Telemundo en horario estelar. Advertisement

Close Share options

Close View image Primer avance de La doña 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.