La doña 2 destapa sorpresiva trama gay La segunda temporada de la telenovela de Telemundo sorprendió a todos con el inesperado rumbo que tomó uno de los protagonistas de la ficción. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El final de la segunda temporada de La doña se acerca y sus tramas se intensifican conforme se aproxima su desenlace. La telenovela protagonizada por Aracely Arámbula no ha dejado de sorprender a sus fieles televidentes cada noche y lo sigue haciendo ahora en su etapa final. La ficción que también encabezan David Zepeda y Carlos Ponce destapó durante el capítulo que se transmitió el lunes lo que podría ser el inicio de una trama de amor muy singular entre dos de sus personajes más jóvenes: Lucho (Bernardo Flores) y Diego (Leo Deluglio). El hijo psicópata de Zepeda comenzó a coquetear peligrosamente con el hijo de Braulio, generándose una especie de tensión sexual no resuelta entre ambos jóvenes. “OMG, Lucho es impredecible”, comentó un televidente tras ver la escena. “Yo creo que a Lucho le gustan los hombres, lo pensé desde el principio al odiar a las mujeres”, se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para otros televidentes, en cambio, este inesperado acercamiento entre ambos jóvenes obedece a otro de los muchos planes maquiavélicos que ejecuta Lucho. “No me digas que lo va a seducir para matarlo”, comentó un seguidor de la telenovela. Image zoom Facebook La doña Lo cierto es que el personaje interpretado por el joven actor mexicano Bernardo Flores se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la segunda temporada de La doña. Su participación no ha hecho más que sorprender al público capítulo tras capítulo. “[A Lucho] lo construí lo más apegado a la realidad. Me costó tiempo, cuerpo y salud. Me llevé al límite ya que es un personaje tan complejo que no me quería ver como un mal actor”, se sinceraba meses atrás Bernardo en una entrevista con People en Español. La doña se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

Close Share options

Close View image La doña 2 destapa sorpresiva trama gay

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.