Así es la historia de La doña 2 La segunda temporada de la exitosa telenovela que protagoniza Aracely Arámbula se estrenará en enero por Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo iniciará 2020 por todo lo alto con el estreno de la segunda temporada de La doña, la exitosa telenovela que protagoniza la actriz mexicana Aracely Arámbula. La ficción, que también encabezan David Zepeda y Carlos Ponce, aterrizará en el prime time hispano en enero, siendo el primer estreno del año en material de ficción. La telenovela regresa cargada de nuevas historias y personajes que prometen seguir cautivando al público como en su día lo hizo la temporada pasada que protagonizaron Danna Paola y David Chocarro. Así es la historia de La doña 2 En el final de la anterior temporada, Altagracia (Arámbula) decidió retirarse para comenzar una nueva vida después de que su hija Mónica (Danna) contrajera matrimonio con Saúl (Chocarro). Dos años después, Mónica y Saúl Aguirre continúan juntos, él como abogado al frente de la Fundación Renacer y ella como estudiante de derecho, y junto a su tía Regina luchan por erradicar la violencia de género. Esto no es del agrado de aquellos responsables de los crímenes, incluyendo a los Arcoiris, una banda conocida por matar a las mujeres luego de torturarlas con balas de pintura. Saúl se convierte así en víctima al desaparecer misteriosamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preocupada por la seguridad de su hija, La doña toma la decisión de regresar a México para buscarlo sin importarle que tenga que enfrentar a la justicia y reencontrarse con José Luis Navarrete (Zepeda), un empresario con el que tiene muchos asuntos pendientes. Image zoom La doña El panorama todavía se vuelve aún más oscuro cuando Mónica también desaparece y el agente León Contreras (Ponce) vincula este hecho con la banda Los Arcoiris. Altagracia, sin embargo, se resiste a creer esto y sospecha de sus enemigos. La doña no es la única que luchará por hacer justicia. En el camino la acompañará Noelia Molina (Paola Fernández), una joven de origen humilde que también se encuentra buscando por sus propios medios a los culpables de la muerte de su hermana. Ambas, junto con León, formarán equipo con un objetivo común: vengar la muerte y agresión de sus seres queridos. Más elenco La segunda temporada de La doña también cuenta con las actuaciones de Kika Edgar, Eric del Castillo, Patricia Reyes Spíndola, Alejandra Barros y Marisela González. Advertisement

