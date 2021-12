¿Qué pasó con la segunda parte de La doble vida de Estela Carrillo? La exitosa telenovela de Televisa protagonizada por Ariadne Díaz y David Zepeda terminó en 2017 con un ‘continuará’; 4 años después, sin embargo, la segunda parte sigue sin ver la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir FSL-1349 copia Ariadne Díaz y David Zepeda, protagonistas de La doble vida de Estela Carrillo | Credit: Cortesía producción La doble vida de Estela Carrillo El éxito que tuvo en 2017 la transmisión de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo llevó a Televisa a aprobar la realización de una segunda parte, lo que hizo que el último capítulo del melodrama protagonizado por Ariadne Díaz y David Zepeda dejara en suspenso muchas de sus tramas y concluyera con la palabra 'continuará' sobreimpresa en pantalla. 4 años después, sin embargo, sigue sin haber rastro de esa tan anunciada continuación de la historia. Preguntada sobre ello en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través del canal de YouTube de Tlnovelas, Ariadne detalló qué sucedió con la segunda parte. "Un par de meses antes de terminarla se empezó a hablar de la posibilidad de que hubiera una segunda temporada y esta iba a ser la primera telenovela en la que se hacía una cosa así", comenzó explicando la actriz mexicana, quien cuenta con 6 millones de seguidores en Instagram. "Finalmente cuando hacemos la última escena donde yo estoy recibiendo el premio, Benjamín Cann, que era el director de aquel proyecto, me dice: 'Ok, ya tenemos ese final, ahora hagamos otro donde tú volteas la mirada y descubres a alguien' –que mucha gente siempre me dice, ¿quién fue ese alguien? No sé quién fue ese alguien– y entonces dependiendo de si la empresa decide si va a haber segunda temporada o no pues un final u otro. Finalmente se decidió que sí hubiera segunda temporada y por eso se puso este final donde yo descubría a alguien ahí". FSL-1213 copia Ariadne Díaz, protagonista de La doble vida de Estela Carrillo | Credit: Cortesía producción La doble vida de Estela Carrillo El tiempo, sin embargo, iba transcurriendo y la segunda temporada no llegaba. "Pasaron muchas cosas en aquel tiempo, como la administración de la empresa, que hicieron que esta parte de una segunda temporada se fuera posponiendo. De hecho, yo la telenovela de Tenías que ser tú me acuerdo que cuando me invitó Mapat, la productora, a hacerla tuvimos una junta para decidir 'oye, pero acabando esta empieza la segunda parte de [La doble vida de] Estela Carrillo, ¿tú estarías dispuesta? ¿No vas a estar muy cansada? Porque literalmente se acaba una y empieza la otra'. Y fue así como 'no, no, vamos, lo hacemos'", rememoró. FSL-1231 copia 2 Ariadne Díaz y David Zepeda, protagonistas de La doble vida de Estela Carrillo | Credit: Cortesía producción La doble vida de Estela Carrillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque a día de hoy no tiene noticias de que se vaya a hacer la segunda parte, la actriz no pierde las esperanzas al ver que actualmente se está grabando la continuación de Corona de lágrimas. "Hoy tantos años después estoy viendo que una historia como Corona de lágrimas tiene segunda parte, entonces creo que la posibilidad siempre está ahí, que pase eso no lo sé, que yo tenga noticias de que se va a hacer tampoco y que me encantaría pues sí me encantaría porque creo que fue una historia muy exitosa y que a mí como actriz, a pesar de que ya la había hecho, llegaba a la casa a verla y decía, ¿qué va a pasar?", compartió Ariadne.

