Primeros avances de La desalmada ¡con Livia Brito y José Ron! Televisa ya comenzó a promocionar el inminente estreno de su nueva telenovela estelar que también cuenta con las actuaciones de Marlene Favela y Marjorie de Sousa. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Mataron a su marido, la ultrajaron, la dieron por muerta y le quitaron sus tierras". Así comenzó a promocionarse en México el estreno de La desalmada, la nueva telenovela de Televisa que reúne por segunda ocasión como pareja protagónica a Livia Brito y José Ron. "¡Qué alegría pertenecer a este gran proyecto! Estoy segura que lo van a disfrutar tanto como lo estoy haciendo yo", expresó a través de Instagram Marlene Favela, quien lleva uno de los roles estelares del melodrama, tras ver al aire los primeros avances de la telenovela. La ficción que produce José Alberto Castro para Televisa con un elenco de grandes estrellas aterrizará en México el lunes 5 de julio a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. "La historia está fascinante, o sea está superbien escrita, cambia el personaje a volverse una mujer empoderada en busca de justicia y una de las cosas que yo digo de Fernanda es que es una mujer que pierde su alma en busca de justicia y encuentra el amor", expresó Brito emocionada recientemente a través de las cámaras de Televisa Espectáculos. La telenovela también cuenta con las actuaciones de Eduardo Santamarina y Marjorie de Sousa, quienes se encargarán de hacerle la vida imposible a la protagonista. "La verdad me gusta hacer de villana, me gusta la historia, me gusta todo lo que va a pasar y todo lo que hace Julieta. Tiene en sus manos literal destruirle la vida a muchas personas", avanzó la actriz venezolana en una reciente entrevista con el programa Hoy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La desalmada narra la historia de Fernanda (Brito), una hermosa y aguerrida mujer que busca vengar el asesinato de su esposo, a quien le arrebataron la vida durante su noche de bodas. Desafortunadamente, su memoria no es clara, lo que la lleva a dudar y cometer errores de juicio. Cuando conoce a Rafael (Ron), se enamora perdidamente de él, pero luego lo confunde con el hombre que le hizo daño. Con el tiempo, a medida que su memoria se aclara, se da cuenta de su error y que no fue Rafael, sino el padre de este, quien arruinó su vida. El melodrama también se estrenará próximamente por la cadena Univision.

