La desalmada podría tener un spin-off o una segunda parte: se prepararon "dos diferentes finales" El productor del melodrama, José Alberto Castro, dio detalles sobre el desenlace que tendrá la exitosa telenovela protagonizada por Livia Brito y José Ron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La desalmada (Univision) volvió a coronarse este lunes como la telenovela más vista del prime time de la televisión hispana tras promediar 1,759,000 televidentes (P2+) y 726 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen NPM. Aunque en Estados Unidos aun le quedan varios meses al aire, en México la telenovela protagonizada por Livia Brito y José Ron llegará a su gran final este viernes 29 de octubre, por lo que muchos se están preguntando cómo será su final y, sobre todo, si ya está confirmado que habrá una segunda temporada en 2022. La realidad es que ni sus actores sabrían cómo va a terminar el melodrama ya que, según avanzó recientemente su productor José Alberto Castro a MezcalTV, se grabaron dos finales. "De esta preparamos dos diferentes finales; todavía no se cuál de los dos vamos a mandar, depende mucho de la respuesta de la audiencia, depende mucho de lo que percibimos en los 'focus group', depende mucho cómo se va comportando con los personajes la historia y la gente", avanzó el también productor de exitosos melodramas como Corona de lágrimas y Teresa. La desalmada; José Alberto Castro, productor de la telenovela José Alberto Castro, productor de la telenovela La desalmada | Credit: TELEVISA (x2) De lo que no parece haber ninguna duda es de que promete tener un cierre 'fuerte'. "Siempre el hecho de dejar un 'cliffhanger' (suspenso) es importante para un cierre. A veces les ha gustado, a veces me han regañado; por ejemplo, con Rubí cuando di una opción a eso, la mitad le encantó y la otra mitad me regañaba, con Teresa hice tres finales diferentes", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Castro se mostró muy satisfecho con los altos niveles de audiencia que ha registrado la telenovela tanto en México como en Estados Unidos, ¿pero habrá segunda temporada? "Los resultados han sido muy buenos, estamos valorando la posibilidad de ver si tenemos forma de hacer un spin-off o una segunda parte de la historia. Se ha estado trabajando con el equipo de escritores, he estado también viendo la disponibilidad y posibilidad de tener al elenco nuevamente, eso nos dará la oportunidad de ver si se puede llevar a cabo o no, y si fuera el caso, sería a finales del próximo año", explicó José Alberto, quien está por comenzar las grabaciones de la segunda temporada de Corona de lágrimas, la exitosa historia que protagonizó en 2012 Victoria Ruffo.

