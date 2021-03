Close

Televisa destapa al elenco completo de su nueva telenovela La desalmada Livia Brito y José Ron encabezan el reparto de lujo de este melodrama que comenzará a grabarse la próxima semana en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El productor José Alberto Castro destapó este jueves al elenco de su nueva telenovela, La desalmada, historia que comenzará a grabarse la próxima semana en México. Protagonizada por Livia Brito y José Ron, quienes encabezaron en 2014 el melodrama de Televisa Muchacha italiana viene a casarse, esta nueva ficción que se estrenará durante el segundo semestre del año en horario estelar cuenta con un reparto de lujo que incluye, para empezar, el esperado regreso a las telenovelas de Marlene Favela tras ser mamá. "Estoy muy contenta, la verdad es que regresar con 'El Güero' es un agasajo. Ya esta es mi quinta novela con 'El Güero'. Me gusta mucho trabajar en esa producción. Me encanta el elenco que se formó. Creo que se formó un elenco maravilloso. Estoy muy contenta con la historia y con todo", expresó emocionada la actriz mexicana en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, donde adelantó que su personaje será 'bueno'. Image zoom Marlene Favela "Me van a hacer la vida imposible", avanzó la inolvidable heroína de Gata salvaje. El melodrama también marca el regreso a Televisa de Marjorie de Sousa, quien este jueves se dejó ver más bella que nunca en las instalaciones de la empresa mexicana. Image zoom Marjorie de Sousa | Credit: Instagram Marjorie de Sousa La desalmada tiene además en su elenco a Eduardo Santamarina, Raúl Araiza, Ana Martín, Laura Carmine, Francisco Gattorno y Kimberly Dos Ramos, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela narra la historia de Fernanda Linares (Brito), una mujer que solo busca vengar a su esposo, asesinado en su noche de bodas donde, además de este lamentable hecho, es violada. A su vida llegará Rafael Toscano (Ron), un joven que recién terminó sus estudios universitarios y que conecta de inmediato con Fernanda. Elenco La desalmada: Livia Brito José Ron Marlene Favela Marjorie de Sousa Sergio Basáñez Cecilia Galliano Raúl Araiza Kimberly Dos Ramos Laura Carmine Alberto Estrella Verónica Jaspeado Julio Vallado Eduardo Santamarina Francisco Gattorno Gonzalo García Vivanco Ana Martín Azalea Robinson Gaby Mellado Fiona Muñoz Carlos Gatica Macarena Miguel Ale García

