EXCLUSIVA La reacción del elenco de La desalmada al conocer que conforman uno de los repartos más caros de Televisa Marlene Favela, Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos reaccionan al enterarse de que conforman uno de los elencos más caros de Televisa en cuanto a contratación de actores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito, José Ron, Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina, Raúl Araiza… Si algo destacó desde un inicio de la exitosa telenovela La desalmada (Univision) fue la larga lista de estrellas que conforman su elenco. Pero, ¿qué tan complicado resultó para el productor del melodrama, José Alberto Castro, armar un reparto tan exitoso y con tanta trayectoria? "Sí fue complicado", reconoce Castro en entrevista con People en Español. "Primero fue complicado el planteamiento con la empresa por el costo, pero ahí le echó muchas ganas la empresa, no escatimó y puso mucho de su parte para poderlo lograr". El productor reconoce sin dudarlo que este ha sido uno de los elencos más caros en cuanto a contratación de actores de todas las telenovelas que ha producido, que han sido muchas y que incluyen exitosos títulos como Rubí, Teresa, Corona de lágrimas y Pasión y poder. La desalmada Elenco principal de La desalmada | Credit: TELEVISA "De las que he hecho esta debe ser una de las más caras en presupuesto en cuanto a contratación actoral", comenta José Alberto sin pensárselo demasiado. Reacción del elenco La mayoría de los actores desconocían este dato, por lo que quisimos ser testigos de su primera reacción al enterarse de que conforman uno de los elencos más caros de Televisa. "Me imagino, pobre Güero, pero bueno valió la pena porque demostramos por qué, entonces creo que él está muy feliz", respondió entre risas Marjorie de Sousa, la villana de la historia. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa es Julia en La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION "Ay Dios, bueno de ahí yo si no te puedo decir nada (ríe) porque no sé cuánto cobran mis compañeros. No le sabía, ya lo había escuchado por ahí, pero ya tú me lo confirmaste", comentó, por su parte, Marlene Favela, quien interpreta a la bondadosa Leticia Lagos. Marlene Favela Marlene Favela es Leticia Lagos en La desalmada | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Kimberly Dos Ramos, la antagonista de la telenovela, tampoco se hizo esperar cuando le dimos a conocer esta información durante una entrevista que le hicimos. "Sí, es que como te digo es un elenco bien pesado en el sentido de que todos tenemos una trayectoria actoral, todos son tan importantes, tan famosos en México que sí se la rifó juntándonos a todos, pero yo creo que lo que no se imaginaba era que de alguna manera íbamos a formar esta familia que hoy tenemos, la verdad", señaló la actriz de origen venezolano. Kimberly Dos Ramos Kimberly Dos Ramos es Isabela en La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION La desalmada llega a su fin este lunes a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA La reacción del elenco de La desalmada al conocer que conforman uno de los repartos más caros de Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.