"La bestia despierta" en la novena temporada de El señor de los cielos Los actores ya han comenzado a recibir los guiones de los primeros capítulos de la nueva temporada de la exitosa superserie de Telemundo. "Ya casi empezamos a grabar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comienza la cuenta atrás para el inicio de grabaciones de la novena temporada de El señor de los cielos. Los nuevos capítulos de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya comenzarán a tomar forma próximamente en México. Sus actores ya empezaron a recibir los guiones de los primeros capítulos, por lo que ya han comenzado a conocer cómo continuarán las tramas de la ficción en esta nueva temporada. Y, como era de esperar, la emoción no ha tardado en hacer acto de presencia. Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 9 | Credit: TELEMUNDO Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 9 | Credit: TELEMUNDO "OMG, ya comenzaron a llegar los capítulos de la temporada 9 y solo les adelanto que la Uzcátegui viene con todo. Mucho que leer este fin", escribió la actriz mexicana Elsy Reyes desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 200 mil seguidores. "¿Qué irá a pasar? Ya casi empezamos a grabar", agregó emocionada. La actriz acompañó sus palabras de una imagen en la que se puede ver la primera hoja del guion del capítulo número 1 de la novena temporada. En ella se destapan algunos detalles, como el título que tendrá ese primer episodio con el que arrancará la nueva tanda de capítulos de la ficción en la que también participan Carmen Aub, Isabella Castillo, Iván Arana y compañía. El señor de los cielos 9 Credit: Instagram Elsy Reyes "La bestia despierta", un título que casa a la perfección con la pequeña sinopsis que reveló en su día Telemundo sobre la nueva temporada ya que Aurelio Casillas "regresará a la naturaleza violenta que lleva en la sangre, aceptando que los Casillas nunca vivirán en paz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de ser traicionado y su hijo Ismael detenido, Aurelio desatará en la novena temporada de El señor de los cielos "una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia. Con nuevos y viejos enemigos que neutralizar, Aurelio no tendrá piedad y dejará salir a la bestia que lo convirtió en el notorio Señor de los Cielos".

