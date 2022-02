Kristina Lilley nunca se llegó a imaginar que Pasión de gavilanes fuera a tener una segunda temporada casi dos décadas después. "Fue una sorpresa muy linda", reconoce la actriz, quien retoma el personaje de la autoritaria Gabriela Acevedo, la madre de Norma (Danna García), Jimena (Paola Rey) y Sarita (Natasha Klauss). "Cuando se hizo Pasión de gavilanes al principio no se pensó que iba a tener el éxito que tuvo, que fue además un fenómeno y siguió siendo un fenómeno durante 18 años, e increíblemente estamos haciendo una segunda parte 18 años después. Yo no me imaginé que esto fuera a pasar", admite Lilley, quien llevaba desde 2007 alejada de la pantalla de Telemundo, donde se dejó ver en exitosos melodramas como La mujer en el espejo, La Tormenta y Dame chocolate. "Regresar a casa es absolutamente maravilloso. Yo quiero mucho a Telemundo y para mí es un placer volver a estar con ellos, volver a casa. ¿A quién no le gusta volver a casa y más haciendo Pasión de gavilanes? Eso me parece más lindo todavía".

¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que habría una segunda temporada?

Yo al principio no lo creía, yo decía: "¿Pasión de gavilanes otra vez? ¿De verdad? ¿Es en serio? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Y quién va a estar? ¿Y cómo? No entiendo". Yo me acababa de mudar de país y estaba como: "¿De verdad? ¿Dónde? No entiendo". Lo dejan a uno sin aire. Al principio es como que: "¿Qué? ¿Otra vez? No lo puedo creer". Y ya una vez a medida que uno va leyendo sinopsis, libretos… Fue absolutamente maravilloso y me llenó el alma.

¿Cómo recuerdas el primer día de grabación?

Estaba muy asustada porque hacía 18 años se creó Gabriela y nació Gabriela y yo decía :"¿Dios mío? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo la voy a sentir? ¿Cómo va a ser la relación con mi hijas?". Cuando nos encontramos por primera vez y nos reunimos fue muy emotivo, pero ya estando uno en set ya es otra cosa. En un momento dado ya fue como que engranó y fue automática la postura, la mirada, la forma de moverse, la voz… Fue automático. Es increíble lo que le puede pasar a uno en un set, pero fue muy emocionante, fue muy lindo volver a estar y ver y mirar alrededor y decir: "Acá estoy". Mirar la ropa, el maquillaje…". Fue espectacular.

Las personas cambian en 18 años, pero hay cosas que son de su esencia y la esencia de Gabriela es autoritaria — Kristina Lilley

¿Con qué Gabriela nos vamos a encontrar en esta temporada?

A Gabriela la van a ver un poquito más frágil después de todo lo que le pasó en la selva pantanosa. Obviamente es algo que afecta al ser humano. Su relación con los reyes es de afecto, de respeto, de cariño y de entender que son las personas que sus hijas eligieron y las hacen felices y ella entiende eso. Sin embargo, ella sigue con sus cositas. Su confidente básicamente es Juan, que se crea obviamente por el tiempo que pasaron juntos en la selva pantanosa esa relación de confidentes, de cercanía porque estuvieron los dos muy cerca de la muerte. Gabriela sigue siendo una mujer terca, sigue siendo una mujer muy fuerte, ella sigue queriendo controlar porque es lo que ella sabe hacer y su forma de amar es demostrando control y siendo brava. Pero se encuentra con una generación joven y le ablanda, ser abuela la ablanda un poco. Entonces sí se van a encontrar con una Gabriela un poco diferente, de pronto más humana; pero ella sigue siendo una mujer rígida.

El personaje mantiene entonces su esencia, ¿no?

Las personas cambian en 18 años por supuesto, pero hay cosas que son de su esencia y la esencia de Gabriela es autoritaria. Ella es una mujer que como no sabe amar y no sabe expresar su amor, ella lo expresa siendo autoritaria y controladora, que le parece que es la mejor forma.

¿Tendrá Gabriela un nuevo amor?

Puede ser, como puede no ser (ríe). Sí, muy posiblemente. Pero yo lo que te puedo decir es tienen que verla. Gabriela siempre ha estado rodeada de personas y siempre ha tenido hombres cerca, entonces de pronto aparece en la vida de ella alguien, no sabemos. Tienen que verla. (Ríe).

Fue muy emotivo ver a mis niñas otra vez, verlas grandes, maduras, bellas, ya madres, con sus hijos, pero convertidas en unas mujeres maduras tranquilas y llenas de amor — Kristina Lilley

Te toca ser abuela de 5 jóvenes, ¿cómo ha sido la convivencia con la nueva generación?

Yo en la vida real soy abuela y tengo 2 nietos maravillosos, pero son pequeños. Entonces de pronto encontrarme con esos nietos que son grandes ¡guau! Pero tengo ese amor de abuela. Tengo a Bernardo Flores, que hace de Juan David, están Erick y León, que son interpretados por Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, tengo a Gaby, que es Yare Santana, y tengo a Andrés, que es Jerónimo Cantillo. Nos llevamos muy bien, nos abrazamos mucho. También con Camila Rojas, que hace el papel de Muriel. Ellos encontraron un apodo para mí que es 'tata'. Ellos no me dicen Kris, me dicen 'tata'. Soy la abuela de todos ellos. Nos queremos mucho, nos reímos. Tienen un sentido del humor maravilloso. Le traen vida a la vida de uno. Son ocurrentes, son buenos actores, son amorosos… Fuera de set nos llevamos muy bien y en el set también (ríe).

¿El reencuentro en el set de grabación con tus 'hijas' cómo fue?

Con Natasha [Klauss] siempre nos hemos mantenido en contacto. Ella me sigue diciendo mami y yo le digo hija porque se creó una relación muy especial. Me dio mucha alegría volver a verla. Paola Rey también muchas veces me dice mamá o mami, también me dio mucha alegría ver a mi hija Paola y con Danna [García] nos pusimos a llorar cuando nos vimos. Yo a Danna no la veía desde que terminamos Pasión de gavilanes y yo conozco a Danna desde que tiene 7 u 8 años, entonces fue muy emocionante. Fue muy emotivo ver a mis niñas otra vez, verlas grandes, maduras, bellas, ya madres, con sus hijos, pero convertidas en unas mujeres maduras tranquilas y llenas de amor.

Fue como si hubiéramos estado trabajando juntos toda la vida, así hayamos cambiado, así hayamos madurado, así trabajemos de una manera diferente — Kristina Lilley

¿Y con los hermanos Reyes?

Yo con Mario [Cimarro] tengo una muy buena relación, nos queremos muchísimo. 'El Gato' [Juan Alfonso Baptista] es un ser humano divino y Michel [Brown] también. Nos llevamos muy bien.

¿Has notado muchos cambios con respecto a la forma de trabajar de la primera temporada?

Creo que todos hemos madurado hasta actoralmente mucho, pero fue como algo que engrana automáticamente. Fue como si hubiéramos estado trabajando juntos toda la vida, así hayamos cambiado, así hayamos madurado, así trabajemos de una manera diferente. Fue como si hubiéramos estado grabando los 18 años juntos. No fue extraño, no fue raro… Fue como fluir. Sigue toda esta sensación de familia y de amor que hay entre nosotros. El tiempo parece que no hubiera pasado. Hacemos los mismos chistes y nos entendemos. Yo creo que uno después de año y medio de estar trabajando juntos, que fue lo que duramos la primera temporada, ya nos conocemos, ya hasta nuestros silencios nos los conocemos, ya sabemos cuando una persona está en silencio por x o y razón uno ya sabe, ya siente eso y eso sigue ahí vivo.

Me dio tristeza que Jorge no estuviera, pero es su decisión y yo soy de las que respeto profundamente las decisiones de las personas — Kristina Lilley

¿Cómo has vivido la ausencia de Jorge Cao?

Obviamente me dio tristeza que Jorge no estuviera, pero es su decisión y yo soy de las que respeto profundamente las decisiones de las personas y no las cuestiono para absolutamente nada. Jorge [Cao] es una persona a quien yo quiero y lo respeto muchísimo como actor. En este momento Martín está siendo interpretado por Germán Quintero. Germán Quintero es un gran amigo mío, es una persona que conozco casi desde que empecé a ser actriz. En escena nos llevamos muy bien. Él está haciendo una interpretación magistral de Martín. Nos llevamos muy bien en escena. A mí me dio mucha alegría que estuviera Germán.

¿Da vértigo regresar con una nueva temporada?

Da un vértigo impresionante. La historia es diferente, es Pasión de gavilanes, pero es diferente. Están los personajes de los que las personas se enamoraron e hicieron que amaran Pasión de gavilanes, pero de todas formas es: "¡Guau! ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a sentir?". Yo sé que lo van a tomar bien, yo sé que les va a encantar, que lo van a disfrutar y que se van a enamorar de la generación joven.

Yo me vine a dar cuenta [del fenómeno] años después cuando empecé a viajar y de pronto me veían en la calle y me decían: "¿Usted es Gabriela?" — Kristina Lilley

La primera temporada fue un éxito, ¿cómo recuerdas esa época?