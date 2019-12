Kimberly Reyes sobre el último capítulo de El final del paraíso: "Es un final abierto, pero muy interesante" La temida Diabla hace balance de su experiencia en la exitosa telenovela de Telemundo y nos revela, entre otras cosas, si se quedó con ganas de seguir dándole vida al personaje ahora que la saga llega a su fin. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo pone esta noche punto final a la exitosa saga protagonizada por Carmen Villalobos con un último capítulo que promete mantener en tensión todo el tiempo al televidente. Cuando quedan apenas unas horas para su desenlace, su temida villana, Kimberly Reyes, habla en exclusiva con People en Español acerca de su experiencia en esta historia y nos cuenta, entre otras cosas, cuál fue la escena que más le costó grabar y si se quedó con ganas de seguir interpretando a La diabla ahora que la ficción se despide para siempre del público. El final del paraíso llega a su fin, ¿qué balance haces?

La experiencia ha sido maravillosa, estar en un proyecto con un elenco increíble con unos fans que definitivamente son los que hacen esta serie y hacen que temporada tras temporada sea un éxito es maravilloso. Para mí ha sido un honor. ¿Te llegó a dar miedo el reto que representaba dar vida a La diabla?

Sí, claro que sentí muchísimo miedo desde el principio cuando supe que me habían dado el personaje. Los fans son muy duros y muy críticos y obviamente entrar a interpretar un personaje que es muy querido por ellos es muy complicado, por mucha pasión que tú le pongas al personaje siempre va a ser difícil complacer a todo el mundo. Tenía muchos miedos, pero bueno finalmente creo que gran parte del público recibió el personaje con mucho cariño y se dieron cuenta de que había un trabajo detrás, no solo de mi parte, sino de mis compañeros, de mis directores… Image zoom Kimberly Reyes. ¿Cuál fue la escena que más te costó grabar?

Una de las escenas más complicadas de grabar creo que fue la de la pelea que la vieron en los últimos capítulos. Fue una escena complicada no tanto porque nos equivocáramos sino porque fue una escena de muchísima concentración para no hacernos daños, para hacerlo lo más convincente que pudiéramos en cuanto a todo lo que requería el combato escénico. Había muchos elementos que podían ser peligrosos para nosotros entonces fue una escena a la que le dedicamos mucho tiempo y que fue complicada de hacer, pero el resultado final fue maravilloso y ahí es cuando uno dice ensayos, trasnochadas… Todo valió la pena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te quedaste con ganas de seguir interpretando a La diabla?

Más que pensar que de pronto me quedé con ganas, yo siempre siento que los personajes llegan a un punto y cuando se terminan digamos que de alguna manera también como que lo cierro por el momento en mi corazón. O sea siempre van a ser parte de tu vida y de tu trabajo como actriz pero una vez salimos del set yo creo que con lo que nos quedamos es con los recuerdos bonitos que hacemos del personaje y lo mucho que nos divertimos o la aceptación del público. Pero la verdad estoy disputa a interpretar cualquier personaje, sea La diabla o sea cualquier otro. Amo tanto mi profesión que me siento dispuesta para cualquiera. Image zoom Carmen Villalobos y Kimberly Reyes. El último capítulo se transmitirá esta noche, ¿qué nos puedes avanzar del final?

Hay muchas cosas. Yo creo que se van a dar cuenta de que la serie va a quedar como en punta, como decimos nosotros, es un final abierto, pero muy interesante donde yo creo que todos, los buenos los malos, de alguna manera van a tener lo que se merecen. ¿Qué esperas que siga para tu carrera después de un personaje como La diabla?

Tengo muchos sueños profesionales. En la actuación yo creo que voy por un camino que me gusta, que me interesa, siempre haciendo personajes diferentes, tratando de presentarme bajo varios perfiles. Hay un sueño que define muchas partes de mi vida y que la gente se ha dado cuenta que es algo que me gusta mucho y es la industria de la belleza. Tengo mucho tiempo trabajando en eso, conociendo productos, estudiando y creería que el sueño profesional próximo a cumplir sería todo el tema de mi línea de cosmética. No te pierdas el último capítulo de El final del paraíso esta noche por Telemundo. Advertisement

