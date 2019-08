Kimberly Reyes tras las críticas por la nueva Diabla: "Detrás del personaje hay una actriz y un ser humano tratando de sacar adelante con muchísima pasión un personaje por el que he trabajado incansablemente"

Kimberly Reyes no ha dejado indiferente a nadie en la piel de La diabla, personaje que la actriz colombiana asumió interpretar en la recién estrenada telenovela El final de paraíso, antes conocida como Sin senos sí hay paraíso, luego de que Majida Issa, la villana principal de esta exitosa saga de Telemundo, decidiera no continuar más en el proyecto. En entrevista para People en Español la intérprete de 31 años habla de este importante reto en su carrera y de cómo ha vivido la reacción del público respecto a su debut en la ficción que encabeza Carmen Villalobos.

¿Eras seguidora de la serie antes de integrarte a su elenco?

Fíjate que no. Había visto solo algunas escenas. De hecho cuando me llamaron para el casting me tocó tratar de absorber todo lo que pudiera de la serie en dos días.

Pero sí sabías del éxito y la magnitud de la serie, ¿no?

Sí, total. Y de verdad que para nosotros es un orgullo que sea una serie tan vista por tantas personas en todas partes del mundo. Es maravilloso el público que tiene la serie.

¿Qué mensaje le darías al público que ha expresado cierto rechazo por el cambio de Diabla?

Desde que se comenzó a especular recibí muchísimos mensajes; algunos positivos, pero en su mayoría muy dolidos con el cambio. El mensaje que quiero darle a todos los fans de la serie es que detrás del personaje hay una actriz y un ser humano tratando de sacar adelante con muchísima pasión un personaje por el que he trabajado incansablemente. Solo el hecho de ver a una actriz diferente interpretando el mismo personaje genera un impacto en el televidente. Con mi participación lo que sí puedo garantizarles es que estaré dando lo mejor de mí para imprimirle mi sello a esta nueva Diabla’ que espero aprendan a querer y a comprender en el desarrollo de la historia.

Cuando te confirmaron que interpretarías a La diabla, ¿cómo te quedaste?

Me quedé fría. No dije ni una sola palabra. Me decían ‘¿pero no vas a gritar?’ Yo no sabía ni qué decir porque sabía que era un reto superimportante y además estaba muy emocionada de que se me hubiera dado esta oportunidad, entonces la verdad en ese momento me quedé fría.

¿Cómo recuerdas tu primer día de rodaje y ese primer contacto con tus compañeros en el set de grabación?

Mis primeras escenas fueron durante el final de la tercera temporada y las interpreté con El Calvo, Las babys y El Titi. Fue muy chévere porque tuve mucho tiempo para hablar con ellos, para preguntarles por el personaje y cómo se habían desenvuelto finalmente las relaciones entre ellos en esa temporada porque cuando lo grabamos aún no había salido al aire. Todos fueron muy amables conmigo. A Elianis Garrido [La Demonia] ya la conocía porque las dos somos de Barranquilla y evidentemente me recibió con los brazos abiertos.

¿Cómo ha sido trabajar con Carmen Villalobos?

Superbien. Es un amor. Desde un principio fue supergenerosa conmigo y el trabajo que se ha hecho ha sido superchevere porque logramos traernos elementos de las temporadas pasadas.

¿Qué sería lo más sorprendente o arriesgado que te ha tocado hacer en relación a las escenas de acción?

Nos tocaron varias cosas, desde helicópteros, balaceras… Además como La diabla en estos momentos está jugando en ambos bandos, porque también está haciendo operativos con la DEA, me tocó hacer de todo (ríe). El nivel de acción de verdad que está superelevado y es fantástico.

Sabemos que eres una apasionada del makeup, ¿aportaste algo de tus conocimientos al personaje?

Ya ellos tenían más o menos claro lo que querían hacer con el personaje y me entregaron todo en mano y yo simplemente lo que hice fue replicarlo durante toda la serie. Yo soy superapasionada con todo el tema del makeup y cuando veo el resultado final digo ‘guau me veo superdiferente’ porque no hay nada que me permita sacar ese lado dulce de Kimberly. Me endurecieron bastante con el tema del look para acercarnos más a la dureza del personaje.

Tienes cerca de 3 millones de seguidores en Instagram, ¿cómo iniciaste tu carrera como actriz?

Yo comencé trabajando en televisión como presentadora. Trabajaba en un programa de chismes y estuve ahí como 9 meses. De ahí me llamaron para hacer mi primer casting de una novela que era la biografía de un cantante colombiano. Cuando me llamaron yo pensaba que era como para un personaje secundario, algo muy corto ,y finalmente terminó siendo uno de los personajes principales de la serie. Ahí me di a conocer como actriz y continué participando en varios proyectos. Uno de los últimos que estuve también fue otra biografía que hicieron y fue un proyecto demasiado importante para mi carrera con el que gané muchos premios y fue muy bonito. Creería que ese fue como el punto donde recibí todo ese cariño del público y se aumentaron esos seguidores (ríe) porque fue una novela que se vio por toda Latinoamérica.

El final del paraíso se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.