Livia Brito Credit: Instagram (x2) El productor de Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte anuncia su nuevo melodrama –descubre cómo se llamará–, lanzan el primer video promocional de la quinta entrega de la exitosa saga Vencer, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería Estrena familia Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito Livia Brito será hija de Alejandro Camacho en Minas de pasión, la nueva telenovela que protagoniza la actriz cubana para TelevisaUnivision. "No saben lo mucho que extrañaba volver a los estudios de grabación y toparme con colegas", compartió Brito días atrás desde su perfil de Instagram. El melodrama comenzó a grabarse la semana pasada en México. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Madre e hijo Livia Brito Credit: Instagram Andrés Ruanova Andrés Ruanova, quien interpretó a Tadeo en la exitosa telenovela La herencia: un legado de amor, ahora será hijo de Livia Brito en el melodrama Minas de pasión. "Más afortunado no puedo ser, gracias Livia Brito por tu guía, tus consejos, tus abrazos y tu cariño desde el primer callback. Estoy seguro de que esta magia y amor entre Emilia y Nico va a traspasar pantallas", escribió el niño desde su cuenta de Instagram. 2 de 6 Ver Todo Nueva telenovela El productor de las exitosas telenovelas Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte, Nicandro Díaz, anunció este lunes a través de las redes sociales el título de su nuevo melodrama, Un golpe de suerte, cuyo elenco protagónico destapará este jueves. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Nuevo look Kimberly Dos Ramos Credit: Instagram Kimberly Dos Ramos Así lucirá Kimberly Dos Ramos en su esperado regreso a la pantalla de Telemundo como antagonista de Vuelve a mí, drama que comenzó a grabar la semana pasada en Miami y en el que comparte elenco con William Levy y Samadhi Zendejas. Su personaje, Liana, promete dar mucho de qué hablar. 4 de 6 Ver Todo Primer promocional En México ya comenzó a promocionarse el inminente estreno de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa saga Vencer que protagonizan Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza. Mira el primer video promocional de esta historia que también llegará próximamente a Univision. 5 de 6 Ver Todo De Televisa a Telemundo William Levy Credit: Instagram André Sebastián El niño de las exitosas telenovelas de TelevisaUnivision Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte, André Sebastián, compartirá set de grabación con William Levy en el drama de Telemundo Vuelve a mí. 6 de 6 Ver Todo

