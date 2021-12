¿Quién es el hermano actor de Kimberly Dos Ramos? La antagonista de la exitosa telenovela La desalmada no es la única artista de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kimberly Dos Ramos Kimberly Dos Ramos, antagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA Kimberly Dos Ramos vive uno de los momentos más dulces de su carrera como antagonista de La desalmada, la exitosa telenovela de Univision que protagonizan Livia Brito y José Ron. La actriz venezolana no ha dejado de cosechar éxitos en el terreno profesional durante los últimos años con melodramas como Rubí, Tierra de Reyes y Por amar sin ley, lo que la ha llevado a posicionarse como una de las actrices más queridas y con más futuro de su generación. Aunque muchos no lo saben, Kimberly no es la única artista de su familia. La carismática actriz de 29 años tiene un hermano mayor que ella que también se dedica al medio artístico. Su nombre es Lance Dos Ramos y además de actor también es cantante. Si bien en los últimos años se ha mantenido alejado de la pequeña pantalla, Lance ha participado en exitosas telenovelas como Marido en alquiler (2013), de Telemundo, donde curiosamente pudo compartir elenco con su hermana, quien era la protagonista juvenil de la historia. Lance Dos Ramos Lance Dos Ramos, hermano de Kimberly Dos Ramos | Credit: Instagram Lance Dos Ramos Ambos también trabajaron juntos en 2011 en la exitosa serie juvenil de Nickelodeon Grachi. "Siempre hemos crecido juntos y hemos trabajado juntos. Es una gran bendición el poder hacer eso porque Kimberly, no es porque sea mi hermana, pero considero como público y como ser humano que es una persona muy talentosa y es un gran ser humano", declaraba hace varios años el artista venezolano en una entrevista para el programa Acá en Venezuela. Lance Dos Ramos Lance Dos Ramos, hermano de Kimberly Dos Ramos | Credit: Instagram Lance Dos Ramos Para Lance, la actriz de La desalmada ha sido siempre un pilar muy importante en su vida. Lance Kimberly y Lance con su familia en 2018 | Credit: Instagram Lance Dos Ramos "Ha servido como amiga, crítica en el buen sentido de la palabra, hemos vivido juntos luego de mudarnos de Venezuela a acá a Miami solos, entonces ha sido también en momentos mi mamá, yo su papá, su hermano, su mejor amigo, entonces es un pilar", ha llegado a reconocer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lance ha podido combinar a lo largo de su carrera sus dos pasiones: la actuación y la música. "Creo que poder equilibrar pasiones y gustos te conlleva siempre a unirlas y a seguir un rumbo en donde puedas irlas desarrollando ambas y además que se relacionan, entonces creo que he podido llevar las habilidades de una a la otra para poder seguir creciendo y además que han sido pasiones que han estado conmigo desde pequeño, entonces me encanta", declaraba el actor y cantante hace algunos años en otra entrevista para el programa Acá en Latinoamérica.

