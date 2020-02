Cuando Kimberly Dos Ramos recibió en su momento la llamada de la producción de Rubí para ver si quería formar parte de la nueva versión de esta exitosa historia que en 2004 protagonizó Bárbara Mori la actriz de origen venezolano no se lo podía creer. “Me emocioné muchísimo porque yo me vi Rubí hace años y para mí es una novela superimportante. Y cuando me dijeron que era para el personaje de Maribel y me mandaron la historia quedé en shock porque yo decía ‘Díos mío esto es un reto, ¿qué hago? ¿lo acepto? ¿no lo acepto?'”, rememora en entrevista con People en Español la intérprete de 27 años, quien también triunfa actualmente en la pista de baile de Mira quién baila (Univision). “Obviamente me pidieron mi casting, lo realicé y de una me dijeron que era yo”.

¿De qué forma te preparaste para darle mayor veracidad a la discapacidad que padece tu personaje?

La verdad es que fue una bendición porque la producción me ayudó mucho presentándome a Marta, que es una mujer a la que amo y admiro. Ella en la vida real vive de alguna manera la historia de Maribel. A ella también le amputaron una pierna y me ayudó muchísimo contándome su experiencia de vida, sus vivencias, sus emociones… Pude trabajar con ella durante dos semanas. Además yo por mi lado por supuesto que también le fui agregando cositas al personaje, como la postura, sus expresiones, su manera de hablar, de arreglarse… Y eso en conjunto suma una cantidad de detalles que ayuda a la construcción del personaje para agrandarlo.

Image zoom Kimberly Dos Ramos es Maribel

¿Viste algo del trabajo que realizó en su día Jacky Bracamontes?

Sí, yo vi el trabajo de Jacky Bracamontes hace muchos años cuando salió Rubí, pero apenas me eligieron para interpretar el personaje de Maribel la verdad es que nunca busqué ningún tipo de escenas de la historia pasada porque no quería hacer una copia exacta. Esta Rubí es una serie actualizada y eso también yo quería para mi personaje, una Maribel actualizada.

Las comparaciones entre una y otra versión son inevitables…

Somos seres humanos y por supuesto que siempre vamos a comparar una historia con otra, eso es normal, es aceptable. Pero le quiero decir al público que obviamente aquí lo importante es que disfruten de esta nueva historia porque sí es la base de la historia de Rubí de antes pero está muy actualizada a la época de ahora, tiene personajes nuevos que la anterior no tuvo, el personaje tanto de Rubí, de Héctor, de Alejandro como el mío sufren transformaciones a nivel sentimental y a nivel personal. Entonces tiene un poquito de la historia anterior, pero tiene mucho de lo que le estamos agregando nosotros como actores así que no creo que vayan a poder compararlo mucho porque es una historia totalmente actualizada.

Image zoom Kimberly Dos Ramos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Cuál dirías que fue para ti el mayor reto a la hora de darle vida a Maribel?

El mayor reto para mí fue definitivamente sentir de alguna manera ese dolor que tiene mi personaje por haber perdido una pierna, por ya no tener de alguna manera la misma vida que tenía antes, el cómo sobrellevar su vida ahora con una prótesis, el cómo salir a la calle sin que te vean feo, sin que te juzguen. La verdad es que expresar todos esos sentimientos al hablar y sin hablar también fue un gran reto que lo hice con mucho amor, con mucha entrega.

¿Qué enseñanzas a nivel profesional te dejó tu participación en esta historia?

Este personaje a nivel profesional me dejó muchísimo. Me hizo aprender y por supuesto crecer como actriz. Me hizo salir de mi zona de confort porque es un personaje extremadamente diferente a todo lo que he realizado en mi carrera y eso se agradece muchísimo, además de que me dejó muchas amistades como Rodrigo Guirao, José Ron, Camila… En fin todo el elenco.

Image zoom Kimberly Dos Ramos es Maribel

¿Y a nivel personal?

A nivel personal me dejó una gran enseñanza que es quererme y respetarme como soy, valorar la vida, poner los pies en la tierra y querer mi cuerpo como es porque a veces uno es muy inconforme pero no, uno tiene que estar conforme con como uno es y lo que a uno no le guste irlo cambiando poco a poco sin obsesionarse.

¿Te sientes identificada en algún aspecto con tu personaje?

Me siento identificada en muy pocos aspectos. Uno de ellos es que Maribel y yo somos dos personas que tenemos un corazón muy grande. A las dos nos gusta ayudar a las demás personas y nos gusta hacer sentir bien al resto de las personas que nos rodea.