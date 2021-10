De la bondadosa Maribel en Rubí a la superficial Isabela en la telenovela La desalmada (Univision). Kimberly Dos Ramos no hay nada que disfrute más de su trabajo que poder interpretar personajes que sean completamente opuestos a ella. "Eso es lo que más diversión me causa", asegura en entrevista con People en Español la actriz venezolana, quien integra actualmente el triángulo protagónico de la historia protagonizada por Livia Brito y José Ron. "Estoy muy contenta de estar en este proyecto con esta villana que es relativamente una villana diferente. Es una villana que también sufre, que también tiene un corazón grande y que también se enamora, pero que al mismo tiempo es un títere de su madre, Julia".

Dicen que las villanas se divierten más, ¿en tu caso también ha sido así?

La verdad es que yo tanto como buena como mala yo me la disfruto en el set con mis compañeros, con los técnicos... Eso es algo que me caracteriza mucho. Yo necesito estar divirtiéndome siempre para que las escenas me salgan muy bien. Pero obviamente si ponemos en una balanza a las buenas y a las villanas la balanza de las villanas va para arriba (ríe). Nos divertimos el triple porque es jugar a ser buena, a ser mala, a ser la hipócrita, a ser mitómana... Estoy superagradecida de que me haya topado con esta Isabela tan diferente y ha sacado de Kimberly una niña muy divertida. Hace mucho no me divertía tanto.

Kimberly Dos Ramos Kimberly Dos Ramos es Isabela en La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION

Es la primera vez que trabajas con Marjorie, ¿cierto?

Nunca habíamos coincidido en un proyecto. Sí nos conocíamos desde Venezuela, pero la verdad no era que tuviéramos una amistad o algo por el estilo porque yo estaba muy chiquita. Y que nos juntemos ahora en este proyecto sí fue como de no lo podíamos creer, dos compatriotas porque somos mitad venezolana mitad portuguesas, casualmente casi que tenemos el mismo apellido. Yo creo que nos hacía falta definitivamente un proyecto juntas.

¿Cómo ha sido tenerla como mamá?

Desde el día 1 hicimos un clic, como lo decía yo en otra entrevista, yo le digo a Marjorie: 'Marjorie tú estás muy mamacita para ser mi mamá' (ríe). Pero la verdad que hemos hecho una dupla bien interesante, unas villanías bien divertidas. El público nos ama y nos odia. Pero el trabajo con ella ha sido muy fácil, ha sido muy divertido, todo fluye realmente. La verdad muy emocionada de que hayamos coincidido en este proyecto y la hemos pasado muy bien, nos queremos mucho, nos tenemos mucho, mucho cariño, más del que nos imaginábamos.

Kimberly Dos Ramos Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos, son madre e hija en La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION

Nuevamente te toca ser pareja de José Ron, ¿es más complicado crear una nueva relación en escena con alguien con el que ya trabajaste o resulta más fácil?

Personalmente a mí, no sé a otros actores, se me hace mucho más fácil cuando vengo de trabajar con un actor y me vuelve a tocar porque ya el hielo se rompió, ya tienes una química. Ron y yo nos queremos muchísimo, nos divertimos dentro y fuera de cámara, entonces eso ayuda a que la creación y el desarrollo del personaje sea mucho más fácil porque nos tenemos tanta confianza que nos apoyamos y nos decimos: '¿Oye hacemos la escena por este lado?', 'No, mejor por aquel lado', o sea eso ayuda a que la escena sea mucho más natural y sea mucho más creíble porque nos apoyamos. Si algo nos incomoda nos decimos, no nos quedamos callados, entonces eso ha sido muy bien porque fluimos. Obviamente contamos con el apoyo y el desarrollo en escena del director que nos ayuda a dirigir la escena obviamente, pero ya cuando dicen 5 y acción fluimos tanto y nos metemos tanto en personaje que se vuelve muy real, se vuelve muy natural y yo creo que eso al público le ha gustado mucho.

Kimberly, entre dos amores José Ron Kimberly Dos Ramos Gonzalo García Vivanco

Left: José Ron es Rafael Toscano en La desalmada | Credit: TELEVISA Center: Kimberly Dos Ramos es Isabela en La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION Right: Gonzalo García Vivanco es Rigoberto en La desalmada | Credit: TELEVISA

Tan buena es la química entre ustedes que se llegó a decir que eran pareja…

Está muy padre que el público piense que tenemos algo, tanto me pasa con José Ron como me paso con Gonzalo, que tenemos tanta química y que se ve tan real todo que el público piensa que en la vida real tenemos algo. Eso me encanta que pase porque quiere decir que estamos irradiando mucha naturalidad y que el público se está creyendo esa historia y eso es lo más rico de nuestro trabajo. Me la llevo muy bien con José Ron, lo quiero con toda mi alma; con Gonzalo García Vivanco, que también hace de mi pareja en La desalmada, me pasa lo mismo. Estoy muy contenta de que mis dos parejas sean ellos que son amigos para mí, que son grandes compañeros, grandes actores. La verdad que me he disfrutado mucho.

Con Gonzalo también trabajaste en 2014 en la telenovela Tierra de reyes

Sí, hace ya casi 6 años que hicimos de pareja y volver a coincidir fue muy emocionante. Fue de que no lo podemos creer y creo que nuestros fans tampoco podían creer que otra vez regresábamos de alguna manera y eso nos dio mucha felicidad.

Gonzalo García Vivanco Kimberly Dos Ramos y Gonzalo García Vivanco | Credit: TELEVISA/UNIVISION