ENTREVISTA Kika Edgar: "Me sorprendió el rumbo que tomó Genoveva Alcalá en La reina del sur 3" La actriz y cantante mexicana habla con People en Español sobre su participación en la tercera temporada de La reina del sur, que Telemundo estrenó este martes en horario estelar. "Trabajar con Humberto (Epifanio Vargas) para mí es un placer", asegura. De periodista a primera dama de México. La vida de Genoveva Alcalá ha dado un giro de 180 grados en la tercera temporada de La reina del sur 3, que Telemundo estrenó este martes en horario estelar. "La vida de Genoveva Alcalá ha dado un giro inesperado por todas las cosas que ha pasado durante su vida. La relación de primera dama ha roto todo su esquema, sobre todo de la seguridad que ella siempre había mantenido", cuenta Kika Edgar a People en Español. La actriz mexicana, quien tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, reconoce que le sorprendió el rumbo que tomó su personaje en esta nueva temporada. "Me sorprendió", admite. "Me gustó mucho actoralmente. Para mí se me hace una gran oportunidad porque realmente pasa por muchas emociones y muchas situaciones muy difíciles que como mujer es inconcebible que suceda, entonces es un gran reto actoral". Kika Edgar Kika Edgar es Genoveva Alcalá en La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Telemundo El responsable del calvario que vivirá Genoveva no es otro que su esposo Epifanio Vargas (Humberto Zurita). "Ella es totalmente manipulada por él, es una situación bastante difícil que no creerían ustedes que sucedería, pero sí, él es capaz de todo y más", adelanta. "La relación que tiene Genoveva y Epifanio Vargas en esta temporada es una relación totalmente fracturada en donde ya no hay ni siquiera amor, ni siquiera algo que los denote que tienen que estar juntos. Solamente es el hijo el motor de ambos para lograr cada uno los objetivos que tienen". Para Kika compartir escena con Zurita siempre "es un placer". "Realmente es un hombre encantador, un gran compañero, un gran amigo también y creo que el poder tener la oportunidad de estar aprendiendo es mágico". Kika Edgar Humberto Zurita Left: Kika Edgar es Genoveva Alcalá en La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Telemundo Right: Humberto Zurita es Epifanio Vargas en La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Telemundo A diferencia de lo que sucedió en la segunda temporada, las grabaciones de la superserie transcurrieron en esta ocasión en medio de la pandemia de COVID-19. "Los protocolos eran bastante estrictos. Nos teníamos que hacer las pruebas PCR un día sí un día no", explica. "Pero en realidad creo que todos teníamos una gran responsabilidad de cuidarnos y gracias a Dios nadie estuvo contagio durante el rodaje". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz destaca especialmente de esta nueva temporada "el gran libreto", "todas las secuencias de acción y sobre todo este thriller que hay político, que es maravilloso", señala. "Todos hicimos un trabajo muy bonito para llevar a sus casas La reina del sur temporada 3". La cita es a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

