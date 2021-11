3, 2, 1... ¡acción! Se graba La reina del sur 3 en Argentina Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La reina del sur 3 Credit: Mezcalent Kate del Castillo viajó recientemente a Buenos Aires, Argentina, para continuar grabando la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo que se estrenará en 2022. Empezar galería La 'reina' en Argentina La reina del sur 3 Credit: Mezcalent Desde que hace varios meses iniciaran las grabaciones de la tercera temporada de La reina del sur, Kate del Castillo no ha dejado de visitar diferentes rincones de Latinoamérica en la piel de Teresa Mendoza, entre ellos Argentina, país al que viajó recientemente para grabar algunas escenas de la superserie. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio En escena La reina del sur 3 Credit: Mezcalent Mezcal Entertainment estuvo presente en exclusiva en una de las jornadas de grabación que tuvo la reconocida actriz mexicana en la capital de Argentina, Buenos Aires. 2 de 7 Ver Todo La locación La reina del sur 3 Credit: Mezcalent Las escenas se llevaron a cabo concretamente en una locación del vecindario de Recoleta ubicada en la capital argentina. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En buena compañía La reina del sur 3 Credit: Mezcalent Kate se dejó ver muy bien acompañada por varios actores de la superserie y miembros del equipo de producción. 4 de 7 Ver Todo Nueva etapa La reina del sur 3 Credit: Mezcalent "Lo que hace esta temporada aún más especial es que se lleva a cabo en América Latina. La audiencia podrá disfrutar de los escenarios más distintivos y espectaculares de la región, y sentirse de vuelta en casa, mientras acompañan a Teresa Mendoza en esta nueva e impactante etapa", dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios. 5 de 7 Ver Todo Tiempo después La reina del sur 3 Credit: Mezcalent La reina del sur 3 arrancará cuatro años después de que Teresa Mendoza fuera separada de su hija Sofía al ser encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nueva misión La reina del sur 3 Credit: MEZCALENT Luego de un dramático escape, Teresa se enfrentará a un mundo lleno de conspiración, arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con Sofía. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image 3, 2, 1... ¡acción! Se graba La reina del sur 3 en Argentina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.