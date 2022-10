Kate del Castillo dice adiós a La reina del sur con su tercera temporada: "Hay que saber decirle que ya bye, bye" Telemundo estrenó anoche la tercera temporada de la exitosa superserie que protagoniza la actriz mexicana. Previo a la emisión de su primer capítulo, Kate sorprendió con estas declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Se acabó la espera! Teresa Mendoza, o lo que es lo mismo Kate del Castillo, volvió a apoderarse este martes del prime time de la televisión hispana con el estreno de la tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur. Lo hizo con un explosivo capítulo que dejó al televidente al borde del asiento y con ganas de seguir viendo más. "Estuvo de infarto, Teresa Mendoza viene con todo", "Ya quiero ver más, te quedas con mil preguntas" o "Parece una película de acción", fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en inundar las redes sociales tras la emisión del primer episodio. El estreno de La reina del sur 3 también dejó con muy buen sabor de boca a Jacky Bracamontes, quien no dudó en sintonizar anoche Telemundo para ver a Teresa Mendoza en acción. La reina del sur Kate del Castillo en las grabaciones de La reina del sur 3 | Credit: TELEMUNDO "Me fascinó, es como estar viendo una película, se los juro, así de bien hecha está", comentó la conductora y actriz mexicana a través de sus historias de Instagram. Previo a la emisión del primer capítulo, su protagonista, Kate, estuvo promocionando este lunes el estreno de la superserie en los diferentes programas de Telemundo, entre ellos La mesa caliente. "Como yo ya vi los primeros capítulos yo de verdad estoy nada más ansiosa de ver cómo la va a recibir la gente porque viene con todo, viene enorme", expresó la actriz mexicana en el show que conducen Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. "Es la serie más importante y ambiciosa de todo México y Latinoamérica sin duda. Estamos al nivel de cualquier serie americana. Van a ver una película cada noche, de verdad es increíble el dineral que le han puesto. Y como yo siempre digo el dinero se tiene que ver en pantalla y se va a ver". La reina del sur Kate del Castillo en las grabaciones de La reina del sur 3 | Credit: Telemundo Adiós a La reina del sur Todo parece indicar que esta será la última temporada que protagonizará Kate de La reina del sur. "¿Tendremos más Teresa Mendoza, más temporadas?", le preguntó Bastos en el programa. Teresa Mendoza Kate del Castillo es Teresa Mendoza en La reina del sur | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé, yo creo que hay que saber decirle que ya, bye, bye. Yo creo que ya la tercera es la última y como tiene que ser despedirnos de Teresita, así que disfrútenla", respondió la actriz para sorpresa y tristeza de muchos televidentes que esperaban que hubiera más temporadas. La reina del sur 3 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

