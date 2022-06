Karyme Lozano ¡regresa a las telenovelas! La actriz mexicana formará parte del elenco estelar del nuevo melodrama de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karyme Lozano Karyme Lozano | Credit: Instagram/Mi secreto Karyme Lozano está de regreso a los melodramas. Tras casi una década alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella, la actriz mexicana ya tiene telenovela en puertas. Se trata de Mi secreto, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que produce Carlos Moreno y en el que la intérprete de 44 años llevará el rol protagónico adulto de la historia. "Feliz de volver a la televisión bajo la batuta de mi querido Carlos Moreno, encantada de trabajar contigo y todo tu equipo de producción. Y les cuento que mi gran maestro del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), al que admiro y quiero, me va a dirigir por primera vez. ¡Qué emoción!", expresó recientemente Karyme a través de su perfil de Instagram. En la historia que protagonizarán los jóvenes Macarena García y Diego Klein, la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Niña amada mía interpretará a Daniela, "una mujer que lleva muchos años en coma aunque aún tenga muchas cosas que resolver". El galán maduro Mi secreto también contará con la actuación estelar de Arturo Peniche, quien dará vida al galán maduro de la historia. "Es un personaje bueno, es un personaje que es como un tutor del protagonista. Es un hombre catedrático, es millonario", avanzó el actor mexicano en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos. Su personaje se llamará Ernesto y será "un hombre poderoso y decidido que, a pesar de su sabiduría, ha cometido muchos errores". Más elenco confirmado Entre los nombres que ya han sido confirmados como parte del elenco de Mi secreto destacan los de Alma Delfina, Luis Felipe Tovar, Fernando Ciangherotti y Vanessa Bauche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, que se estrenará en México en el segundo semestre de 2022, narrará la historia de Valeria Bernal (Macarena García), una mujer muy bella, de buenos sentimientos y moral intachable que de niña sufre el desamor de sus padres adoptivos. Desconoce su origen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karyme Lozano ¡regresa a las telenovelas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.